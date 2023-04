Juventus-Napoli, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Da una parte il ritrovato entusiasmo dopo la qualificazione alla semifinale di Europa League e la restituzione (almeno momentanea) dei 15 punti, dall'altra l'amarezza per l'eliminazione ai quarti di Champions. Juventus e Napoli si presenteranno al big match dell'Allianz Stadium, in programma domenica 23 aprile alle 20.45 e valevole per la 31esima giornata del campionato di serie A, con umori opposti, malgrado il +16 in classifica in favore degli azzurri. I bianconeri vogliono blindare la terza posizione in classifica, mentre i partenopei vogliono tornare a sorridare facendo un ulteriore passo verso lo scudetto.

Juventus-Napoli, le scelte di Allegri

Allegri, per la sfida con il Napoli, è alle prese con il dubbio legato alle condizioni di Bremer, costretto ad abbandonare anzitempo il terreno di gioco nel corso della sfida con lo Sporting Lisbona. Il difensore, in ogni caso, non dovrebbe essere rischiato, con la difesa, nel 3-5-2 bianconero, formata da Danilo, Gatti ed uno tra Bonucci e Alex Sandro. In mezzo al campo certi del posto Locatelli e Rabiot, con l'altra maglia contesa da Fagioli e Miretti. Sulle corsie esterne De Sciglio e Kostic, mentre in attacco il prescelto per far coppia con Vlahovic potrebbe essere Milik e non Di Maria.

Juventus-Napoli, le scelte di Spalletti

Diverse assenze per Spalletti, che si presenterà a Torino privo degli infortunati Simeone, Mario Rui, Politano e Rrahmani, Modulo di partenza sarà il consueto 4-3-3, con Lozano a completare il tridente offensivo con Osimhen e Kvaratskhelia. In mezzo al campo tornerà Anguissa con Lobotka e Zielinski, mentre in difesa Juan Jesus dovrebbe essere preferito a Ostigard per comporre la coppia centrale con Kim. Terzini Di Lorenzo a destra e Olivera a sinistra.

Juventus-Napoli, le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bonucci, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. All. Allegri

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Juventus-Napoli, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Juventus-Napoli, in programma domenica 23 aprile alle 20.45 all'Allianz Stadium e valevole per la 31esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.