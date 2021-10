Juventus, centrocampo rebus contro la Roma: le possibili scelte di Allegri

Out Rabiot, McKennie a rischio: emergenza in casa bianconera in vista della sfida con i giallorossi

Una partita che promette scintille, quella da cui è attesa la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri, reduci da tre vittorie consecutive in campionato ed attualmente sesti in classifica a pari merito con Lazio, Atalanta e Bologna con i loro 11 punti, ospiteranno domenica 17 ottobre all'Allianz Stadium la Roma di José Mourinho, al momento quarta a +4 da Chiellini e compagni. Una sfida per la quale il tecnico livornese si trova costretto a fare i conti con una situazione di emergenza a centrocampo, reparto in cui le scelte potrebbero essere probabilmente obbligate.

Juventus, emergenza centrocampo: anche McKennie in dubbio

Allegri, per l'impegno contro i giallorossi, dovrà infatti fare a meno di Rabiot, positivo al Covid, e Arthur, non ancora pronto per una maglia da titolare. A forte rischio c'è anche lo statunitense McKennie, out a causa di un risentimento muscolare al quadricipite nella gara contro Panama con la sua Nazionale, mentre Bentancur, impegnato con l'Uruguay, rientrerà a Torino appena due giorni prima della partita. Al momento gli arruorabili sono quindi soltanto Locatelli ed Aaron Ramsey, con il gallese, in gol con la propria Nazionale, che pare però ormai ai ferri corti con i bianconeri. Una situazione che potrebbe spingere il tecnico bianconero ad affidarsi ad un 4-4-2 di stampo classico, con due centrali (Locatelli e Bentancur) affiancati da due esterni di ruolo.

Juventus, in attacco torna Dybala

In attacco invece sembra ormai pronto al rientro Paulo Dybala, che proverà ad essere disponibile fin dal primo minuto per la gara contro la Roma. Al suo fianco, con Morata ancora out (lo spagnolo rischia di saltare anche la sfida di Champions contro lo Zenit), possibile nuova chance per Kean, anche se non è da escludere che Allegri possa optare per un attacco "leggero", con uno tra Chiesa e Bernardeschi ad affiancare la Joya. Per Kaio Jorge, invece, ci sarà spazio soltanto a gara in corso.