Lazio-Frosinone, formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Rinfrancata dal successo di Empoli, la Lazio prova a chiudere in bellezza un 2023 che nella seconda parte ha visto i biancocelesti procedere con un andamento incerto. Di fronte alla formazione di Sarri, un Frosinone che ha raccolto solo un punto da inizio dicembre in Serie A (tre k.o. ed un pari), risultando la peggiore squadra del torneo nel periodo insieme a Sassuolo e Salernitana. Per i ciociari c’è anche da invertire un trend particolarmente negativo in trasferta, avendo perso tutte le ultime sei trasferte di campionato, striscia interrotta però dal roboante blitz del “Maradona” contro il Napoli che ha fruttato la qualificazione ai quarti di Coppa Italia. La Lazio ha un bilancio positivo contro il Frosinone, non avendo mai perso nei quattro incontri disputati. I biancocelesti possono vantare tre vittorie e un pareggio. L’ultima sfida risale al 4 febbraio 2019, quando la Lazio vinse di misura grazie al gol di Felipe Caicedo, con l’unico pareggio – senza reti – che risale al 21 febbraio 2016. Nella storia degli scontri diretti tra le due squadre, il Frosinone non è ancora riuscito a segnare contro i biancocelesti.

Lazio-Frosinone, le scelte di Sarri

Saranno con ogni probabilità Gila e Patric a dirigere la difesa davanti a Provedel nell’ultimo impegno del 2023, considerando lo stop di Romagnoli e le imperfette condizioni fisiche di Casale che ha saltato le ultime due sedute post natalizie. Come esterni bassi, con Lazzari squalificato verranno impiegati Marusic e Pellegrini in leggero vantaggio su Hysaj. Defezioni anche a centrocampo ed in attacco: sulla mediana Kamada dovrebbe rilevare l’indisponibile Luis Alberto e completare il reparto che contemplerà anche Guendouzi e Rovella, mentre in attacco il forfait di Immobile verrà ovviato dalla presenza dal 1’ di Castellanos. Come esterni offensivi, Felipe Anderson è in vantaggio sul recuperato Isaksen, mentre sul versante opposto agirà Zaccagni.

Lazio-Frosinone, le scelte di Di Francesco

Gialloazzurri all’Olimpico in piena emergenza, vista la presenza in infermeria di Lirola, Oyono, Baez e Kalaj, oltre al lungodegente Marchizza. Possibile pertanto il ricorso ad una difesa a tre con Okoli, Romagnoli e Monterisi, più Garritano (in vantaggio su Caso) ed uno tra Kvernadze ed Ibrahimovic a presidiare le corsie esterne. Al centro è recuperato Mazzitelli, ma potrebbe partire dalla panchina con Brescianini e Gelli interni ai fianchi di Barrenechea a cui spetterebbero i compiti di regista. In avanti, spazio a Soulé e Kaio Jorge. Tra le possibili soluzioni alternative, l’utilizzo di una difesa a quattro con Mateus Lusuardi terzino a sinistra, e l’impiego di Harroui per aumentare il potenziale offensivo, oltre a quello di Cheddira il quale si candida ad un posto in avanti.

Lazio-Frosinone, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel, Marusic, Patric, Gila, Pellegrini, Guendouzi, Rovella, Kamada, Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri

Frosinone (3-5-2): Turati, Okoli, Romagnoli, Monterisi, Garritano, Brescianini, Barrenechea, Gelli, Ibrahimovic, Soulé, Kaio Jorge. All. Di Francesco

Lazio-Frosinone, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Lazio-Frosinone, in programma venerdì 29 dicembre alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma, sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.