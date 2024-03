Lazio-Juventus, formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Prima in campionato, poi in Coppa Italia. A cavallo della Pasqua Lazio e Juventus si preparano ad un doppio confronto dal notevole peso specifico in entrambe le competizioni, vista anche la posizione di classifica occupata. I biancocelesti – k.o. nelle ultime tre gare casalinghe di campionato – sono chiamati ad un maxi-recupero per colmare il distacco dalla zona-Europa, mentre i piemontesi dopo aver visto l’Inter sfilare via e dopo il sorpasso del Milan salito al secondo posto, guardano anche con occhio preoccupato alle loro spalle. Al netto dell’interesse e dell’importanza del triplo incrocio tra le due formazioni (la semifinale di ritorno si giocherà all’Olimpico il prossimo 23 aprile), c’è tanta curiosità anche per l’esordio di Igor Tudor sulla panchina della Lazio, contro la squadra con cui ha giocato e che lo ha visto presente nello staff tecnico di Pirlo in occasione degli ultimi trofei alzati dalla “Vecchia Signora” (SuperCoppa e Coppa Italia).

Di fronte si troverà Allegri che nella Capitale festeggerà le 500 presenze da tecnico nel massimo campionato ed a cui spetterà il compito di risollevare una Juve che nelle ultime otto uscite ha messo in cassaforte appena sette punti (nel periodo hanno fatto peggio solo Salernitana, Frosinone e Sassuolo). Lo “storico” recente conforta i bianconeri, visto che dalla stagione 2004/05 il bilancio di Serie A parla di ben 26 vittorie in 37 match, con otto pareggi: negli ultimi vent’anni solo con l’Udinese – battuta 27 volte – i piemontesi sono riusciti a fare meglio.

Lazio-Juventus, le scelte di Tudor

Il tecnico croato per il debutto sulla panchina biancoceleste dovrebbe proporre il 3-4-2-1 a lui più congeniale, e dovrà tenere conto delle indisponibilità di Provedel (che tra i pali sarà sostituito da Mandas) e di Rovella ancora alla prese con la pubalgia. La retroguardia sarà composta da Romagnoli, Gila e Casale, con il sacrificio di Patric, mentre nel cuore della mediana i favoriti sono Guendouzi e Cataldi, ma non è da escludere l’utilizzo di Vecino al posto del secondo. Sulla trequarti spazio Luis Alberto e Zaccagni, a sostenere Immobile – in ballottaggio con Castellanos – che guiderà l’attacco. Dubbi su Lazzari, che ha accusato un fastidio al polpaccio: in caso di forfait sarà Marusic a rilevarlo, schierato a tutta fascia con Felipe Anderson sul versante opposto.

Lazio-Juventus, le scelte di Allegri

L’allenatore dei bianconeri non avrà tra i convocati lo squalificato Vlahovic e gli infortunati Milik ed Alcaraz. In avanti la scelta dovrebbe pertanto ricadere su Chiesa e Kean, con quest’ultimo insidiato da Yildiz. Nel cuore della mediana prenderà posto Locatelli fiancheggiato da McKennie e Rabiot, mentre sui binari laterali correranno Cambiaso a destra e sulla corsia mancina il vincente del ballottaggio tra Iling Junior e Kostic. Pacchetto arretrato a protezione di Szczesny formato da Gatti, Bremer e Danilo.

Lazio-Juventus, le probabili formazioni

Lazio (3-4-2-1): Mandas, Casale, Gila, Romagnoli, Marusic, Guendouzi, Cataldi, F. Anderson, Luis Alberto, Zaccagni, Immobile. All. Tudor

Juventus (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Iling-Junior, Chiesa, Kean. All. Allegri

Lazio-Juventus, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Lazio-Juventus, in programma sabato 30 marzo alle ore 18 allo stadio Olimpico di Roma, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.