Lazio-Torino, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Imprimere un’accelerazione in campionato diventa più che mai necessario per la Lazio, ancorata in classifica a quattro punti: l’ultimo avvio così stentato in Serie A risale al torneo 2001/2022, e qualora non prendesse forma una vittoria, verrebbe stabilita la peggior partenza in termini di punti conquistati nelle prime sei gare stagionali nell’era dei tre punti a vittoria nel torneo, ovvero dal 1994/95. L’avversario di turno è un Torino che ha invece accumulato otto punti nei primi cinque turni, due in meno rispetto a quanto fatto nelle cinque gare inaugurali del campionato passato, e che vanta uno “storico” decisamente favorevole negli incroci recenti. Nell’era Sarri, infatti, la Lazio ha raccolto tre pareggi ed una sconfitta contro il Toro, con cui l’ultima vittoria risale al novembre 2020 (successo 4-3 al 98’ grazie alla rete di Caceido). Sostanziale equilibrio invece nei confronti diretti tra i due tecnici, che vedono il mister campano condurre 3-2 su quello croato. La gara dell’Olimpico, per la Lazio (in ritiro fino al match coi piemontesi per volere del presidente Lotito), sarà l’ultima di un terzetto di impegni casalinghi: arriveranno infatti a seguire la trasferta di San Siro per la partita di campionato contro il Milan ed il viaggio a Glasgow per sfidare il Celtic, nella gara valevole per la seconda giornata di Champions League.

Lazio-Torino, le scelte di Sarri

L’allenatore dei biancocelesti intenzionato a modificare l’assetto iniziale rispetto all’undici di partenza visto sabato col Monza, tenendo anche conto di chi è uscito affaticato dalla sfida contro i brianzoli. Tra i pali Provedel, al centro della difesa rientrerà Casale, potrebbe rifiatare Romagnoli lasciando così Patric ed uno scalpitante Gila a lottare per la maglia da titolare. Possibili rotazioni anche sugli esterni bassi, dove Lazzari insidia a destra Marusic e Pellegrini è in vantaggio su Hysaj per presidiare il versante mancino. Soliti ballottaggi in mezzo al campo: Kamada si candida a rilevare Guendouzi dal 1’, Vecino – in pole su Rovella – potrebbe concedere un turno di pausa a Cataldi riproponendo così insieme a Luis Alberto la mediana vista all’inizio della sfida con l’Atletico Madrid. Davanti, torna Felipe Anderson tra i titolari, Pedro dovrebbe rilevare il pluriutilizzato Zaccagni, Castellanos resta in concorrenza con capitan Immobile per guidare l’attacco.

Lazio-Torino, le scelte di Juric

Nella formazione granata dovrebbe tornare titolare Ricci, che ha saltato la gara casalinga contro la Roma perché non a posto muscolarmente, ed il suo rientro obbligherà uno tra Tameze ed Ilic a fargli posto. Possibile anche un cambio sulla linea della trequarti: per supportare Zapata come vertice offensivo, accanto a Radonjic l’allenatore del Toro potrebbe lanciare dall’inizio Vlasic, rimasto fermo ai box contro la Salernitana a causa di una gastroenterite acuta e subentrato a mezz’ora dalla fine contro i giallorossi, eventualità che comporterebbe la rinuncia a Seck. Sulle corsie laterali si posizioneranno ancora Bellanova e Lazaro, favoriti su Soppy ed un Vojvoda sulla via del completo recupero. Nessun cambiamento previsto in difesa, con Milinkovic Savic tra i pali protetto da Schuurs, Buongiorno e Rodriguez.

Lazio-Torino, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel, Marusic, Casale, Patric, Pellegrini, Kamada, Vecino, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Schuurs, Buongiorno, Rodriguez, Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro, Vlasic, Radonjic, Zapata. All. Juric

Lazio-Torino, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Lazio-Torino, in programma mercoledì 27 settembre alle 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma, sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.