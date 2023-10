Lipsia-Manchester City, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Seconda giornata del gruppo G di Champions League e a sfidarsi saranno le due squadre che hanno vinto all'esordio, il Lipsia e il Manchester City entrambe con un 3-1 su Young Boys e Stella Rossa. Il match è ormai quasi una classica della competizione visto che le due formazioni si sono sfidate già nel 2023 e nel 2021 con due vittorie degli inglesi, una dei tedeschi e un pareggio.

Lipsia-Manchester City, le scelte di Rose

Sarà un Lipsia spuntato quello che si presenterà in campo contro il Manchester City, non ci saranno infatti lo spumeggiante spagnolo Dani Olmo e Timo Werner. Insieme a loro ko per un grave infortunio anche il centrale Orban. Scelte quindi quasi obbligate per i tedeschi con Lukeba vicino a Simakan in difesa e un 4-4-2 con Openda, sogno di mercato del Milan in estate già perfettamente integrato nella nuova squadra, vicino a Poulsen in attacco. Sugli esterni per dare fantasia ci sarà Forsberg.

Lipsia-Manchester City, le scelte di Guardiola

Saranno due gli indisponibili per Guardiola che ancora non potrà contare su De Bruyne e Stones. Il tecnico catalano giocherà con il 4-2-3-1 con Alvarez alle spalle di Halaand, un duetto terribile da marcare per ogni difesa. Le ali saranno Foden e Grealish, mentre in mediana insieme a Rodri dovrebbe giocare Kovacic. In difesa spazio all'ex di turno Gvardiol.

Lipsia-Manchester City, probabili formazioni

Lipsia (4-4-2): Blaswich; Henrichs, Simakan, Lukeba, Raum; Simons, Kampl, Schlager, Forsberg; Openda, Poulsen

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Walker, Akanji, Rúben Dias, Gvardiol; Rodri, Kovacici; Foden, Álvarez, Grealish; Haaland

Lipsia-Manchester City in diretta tv e streaming

La sfida tra Lipsia e Manchester City sarà trasmessa in tv da Sky sui canali Arena al numero 254, la partita sarà visibile anche in streaming su Sky Go, Now Tv e Mediaset Infinity +.