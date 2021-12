Calciomercato Juventus, idea Luis Alberto: scambio con Arthur?

Una prima parte di stagione sottotono, con lo scudetto già utopia ed anche il quarto posto, che significherebbe qualificazione alla prossima edizione della Champions League, a rischio. È una Juventus più che deludente, quella vista in questi mesi sotto la gestione-bis di Massimiliano Allegri. I bianconeri, fin qui, hanno faticato enormemente a trovare quella continuità di rendimento indispensabile per puntare a grandi traguardi, mostrando spesso limiti sia tecnici che caratteriali. A preoccupare il club, in particolare, il rendimento del reparto di centrocampo, con il solo Locatelli reputato al momento all'altezza della situazione. E la Vecchia Signora, per provare a tamponare questa falla, potrebbe intervenire sul mercato già a gennaio

Juventus, idea Luis Alberto per gennaio

L'ultima idea, in casa bianconera, è quella che porta a Luis Alberto. Lo spagnolo è ormai in rottura con il tecnico della Lazio Maurizio Sarri e potrebbe lasciare la capitale durante la finestra invernale di calciomercato per intraprendere una nuova avventura. Per arrivare al giocatore biancoceleste la Juventus potrebbe inserire nell'affare Arthur, che non ha convinto Allegri in questa prima parte di stagione. La Vecchia Signora, tuttavia, valuta il brasiliano 60 milioni di euro, venti in più di Luis Alberto. Un divario che i bianconeri, come riporta Sportmediaset, vorrebbero colmare, mentre i biancocelesti spingerebbero per uno scambio alla pari. La sensazione, al momento, è che ci sarà da trattare, ma l'affare non è impossibile.