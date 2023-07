Quale sarà l'offerta dell'Inter per Romelu Lukaku

Romelu Lukaku vuole l'Inter e l'Inter vuole Romelu Lukaku. Presupposti che farebbero pensare ad un'imminente fumata bianca nella trattativa tra il Chelsea ed i nerazzurri, desiderosi di riportare a Milano il belga dopo la scadenza del prestito. I Blues, tuttavia, non sembrano intenzionati a fare sconti per lasciar partire l'attaccante, che, nel frattempo, ha detto no all'offerta monstre dell'Al Hilal, disposto a ricoprire d'oro Big Rom con il faraonico ingaggio di 58 milioni di euro all'anno. Un ulteriore segnale di quanto il giocatore, attualmente in Sardegna in attesa di sviluppi sul suo futuro, voglia davvero tornare alla corte di Simone Inzaghi.

L'offerta

Della trattativa con il Chelsea per riportare a Milano Lukaku si sta occupando direttamente Marotta, alla ricerca di un punto d'incontro con la dirigenza inglese. L'idea dei nerazzurri, che hanno appena ceduto Marcelo Brozovic all'Al Nassr per 17,5 milioni più bonus, è quella di seguire la pista del prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva che non vada oltre i 30 milioni. Nello specifico, sarebbero cinque i milioni che l'Inter verserebbe nelle casse dei Blues per il prestito oneroso.

Il Chelsea, al momento, prediligerebbe tuttavia la formula della cessione a titolo definitivo per almeno 40 milioni. Una distanza quindi ancora ben marcata tra domanda e offerta, con i nerazzurri che tenteranno di sfruttare la volontà di Lukaku per chiudere l'affare a condizioni più favorevoli rispetto a quelle richieste dal club inglese.