Messi-PSG: amore al capolinea? Contatti per il ritorno a Barcellona

La voce ha iniziato a circolare nelle scorse e ore e sta facendo il giro del mondo. In Spagna sono sicuri: Leo Messi vuole tornare al Barcellona. I primi mesi della nuova avventura a Parigi non sono andati come pensava il campione, dopo l'annuncio del trasferimento e l'iniziale entusiasmo tutto è andato storto. In campionato ha segnato solo due volte, anche se ha messo a referto 11 assist, in Champions League è andata meglio a livello personale (5 reti in 7 partite) ma è stata una debacle di squadra con le stelle parigine uscite a testa bassissima agli ottavi contro il Real Madrid.

Proprio la sconfitta al Bernabeu ha fatto da miccia per la detonazione di un ambiente che dopo il mercato estivo era obbligato a vincere tutto. Pochettino ha fallito l'obiettivo principale, la scalata al trono d'Europa, e dovrebbe lasciare la panchina a fine stagione. Leonardo è sulla graticola e anche lui potrebbe essere allontanato dalla sedia di massimo dirigente per il mercato, senza contare che nell'ultima gara anche i tifosi hanno sfogato tutte le proprie frustrazioni fischiando sonoramente i campioni in maglia rossoblu.

Messi sogna il ritorno a Barcellona

I fischi sono arrivati anche per Leo Messi, stella tra le stelle dopo l'estate di calciomercato, che però non brilla più come un tempo. E'triste dcono i bene informati e adesso sogna di tornare a Barcellona dopo l'addio di agosto che aveva sconvolto il mondo del calcio. Il padre, secondo indiscrezioni che arrivano dalla Spagna avrebbe già contatatto i dirigenti blaugrana per intavolare una trattativa che però è ricca di ostacoli. Messi a Parigi ha un ingaggio da 30 milioni all'anno e un contratto fino al 2023 con un'opzione per l'anno successivo.

Per tornare in blaugrana, dove ha passato tutta la sua carriera, la Pulce dovrà rinunciare a buona parte dell'ingaggio e poi c'è un altro problema, con gli acquisti di Ferran Torres, Traorè e Aubameyang, il Barcellona ha rivoluzionato il proprio tridente a gennaio e Xavi, anche grazie a loro sta, volando. Siamo sicuri che Laporta riabbraccerebbe il costoso figliol prodgo?

L'alternativa per Messi, se davvero dovesse lasciare Parigi, potrebbe essere quella di sorvolare l'oceano e andare in MLS con l'Inter Miami di David Beckham fortemente interessato alla situazione. I dirigenti americani vorrebbero farne l'uomo simbolo della francighia e di tutto il calcio USA, ma l'argentino sembra proprio che voglia soalmente tornare a casa.