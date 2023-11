Milan-Fiorentina: formazioni e dove vederla in tv e streaming

Tornare alla vittoria dopo gli ultimi deludenti risultati. Questo l'obiettivo del Milan, che sabato 25 novembre ospiterà a San Siro la Fiorentina nella gara valevole per la tredicesima giornata del campionato di serie A. Un match da non fallire per i rossoneri, reduci da appena due punti raccolti nelle ultime quattro partite e scivolati a -8 dall'Inter capolista. Attenzione però alla formazione viola, che si trova a sole tre lunghezze di distanza dal Diavolo e che prima della sosta è tornata alla vittoria dopo tre ko consecutivi.

Milan-Fiorentina, le scelte di Pioli

Attacco in emergenza per Stefano Pioli, che in vista della partita con la Fiorentina non potrà contare sullo squalificato Olivier Giroud e sugli infortunati Rafael Leao e Noah Okafor. Al centro dell'attacco, nel 4-3-3 rossonero, ci sarà quindi spazio per Jovic (in panchina il baby Camarda) con il tridente completato da Chukwueze e Pulisic. A centrocampo Loftus-Cheek, reduce da alcuni problemi fisici, dovrebbe partire dalla panchina, con Musah al fianco di Krunic e Reijnders. In difesa Thiaw a comporre la coppia centrale con Tomori, con Calabria ed Hernandez sulle corsie esterne.

Milan-Fiorentina, le scelte di Italiano

Italiano, dall'altra parte, si affiderà al 4-2-3-1, con Gonzalez, Bonaventura e Brekalo alle spalle di uno tra Beltran (in leggero vantaggio) e Nzola. In mezzo al campo Duncan al fianco di Arthur, mentre la coppia centrale di difesa sarà formata da Quarta e Milenkovic. Sugli esterni Biraghi a sinistra ed uno tra Parisi e Kayode a destra, in porta Terracciano.

Milan-Fiorentina, le probabili formazioni

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Musah, Krunic, Reijnders; Chukwueze, Jovic, Pulisic. All. Pioli

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Quarta, Milenkovic, Biraghi; Arthur, Duncan; Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Beltran. All. Italiano

Milan-Fiorentina, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Milan-Fiorentina, in programma sabato 25 novembre alle 20.45 a San Siro e valevole per la 13esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver