Milan-Inter, gli uomini chiave del derby di Champions

Una settimana di fuoco. Tra il 10 ed il 16 maggio Milan e Inter si affronteranno nella semifinale di Champions League in una sorta di remake del 2003, quando ad avere la meglio al termine del doppio confronto furono i rossoneri, che si portarono poi a casa il trofeo superando ai rigori nella finale di Manchester la Juventus di Marcello Lippi. Una sfida attesa con trepidazione da entrambe le parti ed in cui a spezzare l'equilibrio potrebbero essere alcuni singoli: vediamo i possibili uomini chiave del match di andata da una parte e dall'altra.

Milan

Ismael Bennacer

È lui l'equilibratore tattico nello scacchiere di Stefano Pioli. Impiegato ormai stabilmente dal tecnico nella posizione di trequartista, l'algerino non solo riesce a dare protezione al centrocampo in fase di non possesso, ma sa anche far male alle difese avversarie con il suo tempismo negli inserimenti.

Olivier Giroud

Malgrado il trascorrere degli anni e una carta d'identità ormai non più verde, Olivier Giroud continua ad essere il perno offensivo del Milan. Il francese, grazie anche alla sua lunghissima esperienza internazionale, sa bene come affrontare questo tipo di sfide e, contro le big, lascia spesso e volentieri il suo segno.

Simon Kjaer

Sarà lui, l'uomo di maggior esperienza nel reparto arretrato, a comporre la coppia centrale difensiva insieme a Tomori. Al danese il compito di limitare Dzeko e Lukaku, pronti a dar vita ad una staffetta nel reparto offensivo nerazzurro.

Inter

Lautaro Martinez

Diciannove reti in campionato, due in Champions League, una in Coppa Italia e una in Supercoppa. Lautaro Martinez è il bomber di quest'Inter e l'argentino, con i suoi guizzi e con la sua rapidità, promette di far male anche alla difesa rossonera.

Nicolò Barella

Di lui, quest'Inter, non può fare a meno. Nicolò Barella è il giocatore perfetto nel 3-5-2 nerazzurro: la sua corsa, la sua generosità e la sua abilità negli inserimenti ne fanno la mezzala ideale per Simone Inzaghi. Un'arma che può creare non pochi problemi ai rossoneri.

Federico Dimarco

Sei gol e sei assist in stagione per Federico Dimarco, già in rete contro i rossoneri nella sfida di Supercoppa. Il suo mancino, che sia da calcio da fermo che da palla in movimento, è sempre una minaccia per gli avversari.