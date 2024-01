Roma, alta tensione: alla porte la trasferta di Milano con la contestazione dei tifosi

Tanto tuonò che piovve. Ma ad abbattersi sulla Roma è un autentico diluvio di critiche, che si sono rapidamente spostate dalle bacheche social al quartier generale dei giallorossi, dove è comparso uno striscione che non va troppo per il sottile nel commentare la sconfitta nel derby contro la Lazio di Coppa Italia. "Meglio una morte dignitosa che una vita umiliante. Non siete degni di questa maglia luridi mercenari", il messaggio nero su bianco affisso a Trigoria su una “pezza” a firma Gruppo Quadraro della Curva Sud. Una spaccatura che arriva a quarantotto ore dalla delicatissima trasferta di San Siro contro il Milan, che in caso di sconfitta farebbe naufragare – con ancora un terzo di campionato da affrontare – ogni progetto (peraltro già traballante) di aggancio al podio il quale si staccherebbe di dodici punti.

L’unico barlume di luce è costituito dalle notizie provenienti dagli esami a cui è stato sottoposto Paulo Dybala, visto che gli accertamenti hanno escluso una lesione al flessore ridimensionando l’infortunio che lo aveva costretto ad uscire nella sfida di Coppa. La “Joya” deciderà pertanto con lo staff medico e José Mourinho se il sovraccarico muscolare possa o meno permettergli di essere a disposizione nel match di Milano in coppia con Lukaku. Nel frattempo, anche Llorente è tornato in gruppo e si candida ad una maglia da titolare a San Siro, così come Pellegrini che potrebbe tornare ad essere riproposto dal primo minuto, al pari di Kristensen il quale sembra essere in vantaggio per agire a tutta fascia sul versante destro dopo l’esperimento nel derby in cui si è riadattato da braccetto nel terzetto difensivo. Tra le soluzioni contemplabili per il pacchetto arretrato, c’è anche Kumbulla: non ha ovviamente il ritmo partita, ma è tornato di nuovo a disposizione e con Huijsen – già gettato nella mischia – è pronto a dare man forte ad un reparto ultimamente ridotto all’osso.