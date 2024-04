Milan-Roma, chi va in semifinale di Europa League per i bookmakers

Un derby italiano che vale la semifinale. Milan e Roma, attualmente seconda e quinta forza del campionato di serie A, si troveranno l'una di fronte all'altra nei quarti di finale di Europa League, con la gara di andata in programma a San Siro giovedì 11 aprile (il ritorno all'Olimpico è previsto per la settimana seguente). Una sfida ricca di fascino, con entrambe le formazioni vogliose di arrivare fino in fondo al torneo. I rossoneri, negli ottavi, hanno avuto la meglio sullo Slavia Praga, mentre i giallorossi hanno eliminato il Brighton di De Zerbi. La vincente del doppio confronto, in semifinale, affronterà poi una tra Bayer Leverkusen e West Ham.

Milan-Roma, chi passa il turno: le quote

La doppia sfida tra Milan e Roma, malgrado la differenza di punti in campionato (+13 in favore del Diavolo), si preannuncia equilibrata. I giallorossi, con l'arrivo in panchina di Daniele De Rossi al posto dell'esonerato José Mourinho, hanno infatti ritrovato certezze e risultati, risalendo gradualmente la classifia di serie A. Un leggero vantaggio, per i bookmakers (qui abbiamo preso in esame Snai, Bwin e Sisal), sembrano comunque averlo i rossoneri, il cui passaggio del turno è quotato 1.65. La qualificazione alla semifinale da parte della Roma, invece, è quotata tra 2.10 e 2.25.

Queste, nel dettaglio, le quote qualificazione relative al doppio confronto tra Milan e Roma: