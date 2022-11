Mondiali Qatar 2022, le favorite del girone B

L'avventura dell'Inghilterra ai Mondiali in Qatar sta finalmente per cominciare. Oggi, lunedì 21 novembre, la nazionale di Gareth Southgate affronterà l'Iran, esordendo nella manifestazione. La formazione di Southgate, finalista agli Europei, è la favorita per il passaggio del turno nel gruppo B. La stella della squadra è il bomber Harry Kane che punta ad eguagliare il record di Wayne Rooney di 53 goal in nazionale per diventare il marcatore con più reti nella storia dei 3 Leoni.

L'Iran punterà sull'esperienza in panchina di Carlos Queiroz, ex allenatore del Manchester United e spera nei goal di Mehedi Taremi ( 28 gol in 60 partite con la maglia della nazionale iraniana). Il centravanti del Porto ha segnato goal pesanti nelle qualificazioni.

Nel secondo match odierno gli Stati Uniti sfidano il Galles. Gli USA di Gregg Berhalter puntano sul loro trascinatore, Christian Pulisic, l'esterno d'attacco del Chelsea. Può essere lui l'uomo decisivo per riuscire a passare il turno. Il Galles di Rob Page arriva al Mondiale dopo aver battuto l'Ucraina ai playoff. L'uomo in più è come sempre Gareth Bale che, superato l'infortunio, vuole giocare alla grande in quello che potrebbe essere il suo ultimo Mondiale.