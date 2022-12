Portogallo - Svizzera, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Portogallo - Svizzera è l'ottavo di finale dei rimpianti italiani. Da una parte la squadra lusitana, che ha mandato l'Italia agli spareggi play-off, la Svizzera, che ha fermato due volte la truppa di Mancini nelle qualificazioni. Dall'altra, l'avversaria dello spareggio finale mai giocato dagli Azzurri (battuti a Palermo dalla Macedonia) per conquistare il pass per il Qatar. Mentre il calcio italiano affonda nel caso-caos Juve, Portogallo e Svizzera domani sera si scontrano per accedere ai quarti di finale ed entrare, quindi, tra le migliori otto del pianeta. I lusitani, dopo l'eliminazione agli ottavi a Russia 2018, puntano a scrivere una nuova pagina di storia. Anche gli svizzeri quattro anni fa si erano fermati presto, proprio agli ottavi, e ora vogliono un risultato da ricordare. La vincente del confronto do domani sera sfiderà una tra Marocco e Spagna ai quarti.

Portogallo - Svizzera: le scelte di Fernando Santos

Cristiano Ronaldo non sa ancora se guiderà dal 1' i lusitani al centro dell'attacco. Nella conferenza stampa della vigilia, il ct Santos non ha confermato la sua presenza tra i titolari. Ma forse è solo pretattica, anche se i sondaggi nel Paese non vorrebbero CR7 titolare in Nazionale. Ma alla fine la stella portoghese ci sarà, affiancato nel tridente da Joao Felix e Bernardo Silva, con Leao sempre in panchina. In cabina di regia c'è Ruben Neves con William Carvalho e Bruno Fernandes interni. Difesa a quattro a protezione di Diogo Costa: Cancelo e Dalot i terzini, Ruben Dias e Pepe la coppia centrale.