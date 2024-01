Monza-Inter, dove vedere la partita in tv e streaming: le probabili formazioni

Una trasferta insidiosa, quella da cui è attesa l'Inter. I nerazzurri, al comando della classifica con due punti di vantaggio sulla Juventus, sabato 13 gennaio (fischio d'inizio alle 15) faranno infatti visita al Monza nella gara valevole per la 20esima giornata di serie A. Un match in cui la formazione di Simone Inzaghi, reduce dal sofferto successo contro il Verona, andrà a caccia dell'intera posta in palio per consolidare il proprio primato. I brianzoli, tuttavia, sono avversario sempre ostico da affrontare e, di fronte al proprio pubblico, cercheranno di conquistare un risultato positivo.

Monza-Inter, le scelte di Palladino

Palladino dovrà fare i conti con lo stop di Di Gregorio, costretto ai box per circa un mese per un problema al ginocchio. Tra i pali, quindi, toccherà a Sorrentino. In difesa, nel 3-4-2-1 biancorosso, spazio per Pablo Marì e Caldirola insieme all'ex D'Ambrosio, mentre in mezzo al campo l'altro ex Gagliardini affiancherà Pessina, con Birindelli e Ciurria sulle corsie esterne. In attacco Carboni sostenuto da Colpani e Mota.

Monza-Inter, le scelte di Inzaghi

Inzaghi, dall'altra parte, si affiderà al tradizionale 3-5-2, con Lautaro e Thuram a comporre il tandem d'attacco. A centrocampo Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, con Frattesi ancora una volta inizialmente in panchina. A destra spazio per Dumfries, mentre a sinistra tornerà dal primo minuto Dimarco. In difesa Pavard favorito su Bisseck per completare il reparto con Acerbi e Bastoni.

Monza-Inter, le probabili formazioni

Monza (3-4-2-1): Sorrentino; D'Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Gagliardini, Pessina, Ciurria; Colpani, Mota Carvalho; Carboni. All. Palladino

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. S. Inzaghi

Monza-Inter, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Monza-Inter, in programma sabato 13 gennaio e valevole per la 20esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver installato l'apposita app.