Napoli, infortunio Rrahmani: quando rientra il difensore

Le otto vittorie consecutive, il primo posto in campionato e la possibilitòà di staccare il pass per gli ottavi di Champions League già stasera. E'un periodo di ottime notizie in casa Napoli, ma non solo, ieri infatti Rrahmani ha sostenuto gli esami del caso dopo l'infortunio di Cremona che hanno confermato la lesione del tendine dell'adduttore lungo e lo stop di almeno un mese.

Quante partite salterà Rrahmani?

Un brutto colpo per la difesa azzurra che con l'albanese e Kim aveva trovato la coppia perfetta per sostenere una squadra che gioca un calcio offensivo. L'assenza sarà lunga e in un periodo ricco di partite visto che a novembre tutto si fermerà per il Mondiale in Qatar.

Rrahmani quindi oltre all'Ajax stasera, salterà le restanti due gare di Champions League contro Liverpool e Rangers, mentre in campionato non ci sarà contro Bologna, Roma, Atalanta, Sassuolo, Empoli e Udinese. Il centrale salterà quindi almeno tre big match ma dovrebbero esserci per la prima grande sfida del 2023 contro l'Inter del 4 gennaio.

Spalletti dovrà trovare il giusto sostituto per tutto il resto dell'anno, stasera dovrebbe toccare a Juan Jesus che già l'anno scorso aveva trovato ampio spazio quando si era infortunato Koulibaly facendo molto bene. Il brasiliano è favorito anche per la sostituzione nel lungo periodo, l'alternativa è Ostigard, 22 anni, arrivato dopo l'ottima esperienza al Genoa del passato campionato e che ad oggi ha giocato una sola gara intera, con il Lecce, e un piccolo spezzone con la Cremonese, per un totale di 98 minuti.