Napoli-Inter, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il Napoli per continuare a festeggiare lo Scudetto, l'Inter per continuare la rincorsa alla Champions League. Motivazioni diverse quindi per le due formazione con gli azzurri che stanno già iniziando a impostare il futuro, con Spalletti verso l'addio, e i nerazzurri che dopo lo show in Champions League adesso vogliono chiudere la pratica anche in Serie A per essere sicuri di vivere anche il prossimo anno le favolosi notte del calcio europeo. Al momento sono cinque i punti di vantaggio sul Milan, l'obiettivo è quindi a portata di mano. La gara è in programma domenica alle 18.

Napoli-Inter: le scelte di Spalletti

Tra gli azzurri assente l'infortunato Mario Rui, al suo posto giocherà Olivera con la difesa titolare al suo fianco, rientra infatti Kim vicino a Rrahmani. In mediana Spalletti si affida al terzetto titolare, qualche cambio invece in attacco con Osimhen al centro, a caccia di gol per il titolo capocannoniere, Politano a destra al posto di Lozano mentre a sinistra Raspadori è in vantaggio su Kvartskhelia che non è al meglio e potrebbe partire dalla panchina

Napoli-Inter: le scelte di Inzaghi

Poco turnover per Inzaghi che schiererà la migliore Inter possibile al netto di infortuni e scorie derivanti dalla semifinale di Champions League. Davanti ad Onana si rivede De Vrji al posto di Acerbi, a centrocampo Brozovic prenderà il posto dell'infortunato Mkhitaryan, in attacco questa volta dovrebbe partire titolare Romelu Lukaku vicino a Lautaro con Dzeko inizialmente in panchina.

Napoli-Inter: le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Raspadori. All. Spalletti.

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Lukaku. All. Inzaghi.

Napoli-Inter in diretta tv e streaming

La partita del Maradona di domenica alle 18 sarà trasmessa unicamente da Dazn sul sito ufficiale oppure sulla App scaricabile su Smart TV, Fire Stick, smartphone, tablet e su tutti i dispositivi abilitati. La telecronaca sarà di Pierluigi Pardo e Marco Parolo