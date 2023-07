Inter, non solo Frattesi: l'altro obiettivo per il centrocampo

L'affare, ormai, è in dirittura d'arrivo. Davide Frattesi, accostato nelle scorse ore anche a Milan, Roma e Juventus, sarà un nuovo giocatore dell'Inter. I nerazzurri hanno infatti trovato l'accordo con il Sassuolo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 26 milioni di euro più il cartellino di Samuele Mulattieri, valutato 7 milioni. Ma quello del Nazionale azzurro potrebbe non essere l'unico rinforzo in mezzo al campo che il club di Steven Zhang metterà a disposizione del tecnico Simone Inzaghi.

Inter, idea Pereyra

L'Inter, che nelle scorse ore ha salutato Brozovic, passato in Arabia Saudita all'Al Nassr, ha infatti numericamente bisogno di un altro innesto, dato che nei giorni scorsi aveva lasciato la compagnia anche Roberto Gagliardini, lasciato libero a parametro zero. I nerazzurri, in particolare, vorrebbero inserire in rosa un'altra mezzala, dato che per il ruolo di regista il titolare designato è Calhanoglu con Asllani, al quale verrà concesso maggior minutaggio rispetto alla passata stagione, come prima alternativa.

Il profilo finito nel mirino è quello di Roberto Pereyra, svincolato dopo l'esperienza con l'Udinese. L'argentino, che in passato ha vestito anche le maglie di River Plate, Juventus e Watford, costituirebbe una valida alternativa ai vari Barella, Frattesi e Mkhitaryan e, per caratteristiche, si sposerebbe alla perfezione con il 3-5-2 di Inzaghi. Il fatto che sia attualmente senza contratto, inoltre, permetterebbe all'Inter di rimpolpare la rosa con uno sforzo economico minimo.