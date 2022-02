Playoff Mondiali 2022: le date delle partite dell'Italia

Passerà dai playoff la strada che porta ai Mondiali 2022 per l'Italia. Gli azzurri, campioni d'Europa in carica, hanno infatti chiuso al secondo posto il gruppo C di qualificazione con i loro 16 punti, due in meno della Svizzera di Yakin. Un piazzamento che costringerà la squadra di Mancini a passare dagli spareggi per cercare di staccare un pass per la rassegna mondiale, in programma tra il 21 novembre ed il 18 dicembre in Qatar. A pesare sul cammino della nostra Nazionale i quattro pareggi raccolti nelle ultime cinque gare del girone, che hanno permesso agli elvetici di operare il sorpasso in testa alla classifica.

Playoff Mondiali 2022, il regolamento

L'Italia, insieme alle altre nove seconde ed alle due migliori squadre dell'ultima Nations League non qualificate attraverso i gironi di qualificazione, sarà quindi costretta a passare dai playoff. Le dodici formazioni, mediante sorteggio, sono state suddivise in tre gironi da quattro squadre, ciascuno dei quali composto da due teste di serie e due non teste di serie. Le due teste di serie affronteranno in casa le due non teste di serie in semifinale in gara unica, con le due vincitrici che si affronteranno poi nella finale, sempre in gara unica, che decreterà la Nazionale qualificata ai Mondiali 2022. Tre, quindi, i posti ancora disponibili.

Playoff Mondiali 2022, i gironi

Girone A: Scozia, Galles, Ucraina, Austria

Girone B: Russia, Svezia, Polonia, Repubblica Ceca

Girone C: Italia, Portogallo, Macedonia del Nord, Turchia

Playoff Mondiali 2022, il programma delle semifinali

Semifinale 1: Scozia-Ucraina

Semifinale 2: Galles-Austria

Semifinale 3: Russia-Polonia

Semifinale 4: Svezia-Repubblica Ceca

Semifinale 5: Italia-Macedonia

Semifinale 6: Portogallo-Turchia

Playoff Mondiali 2022, date e orari delle partite dell'Italia

L'Italia affronterà in semifinale la Macedonia del Nord allo stadio Renzo Barbera di Palermo, con la gara in programma giovedì 24 marzo alle 20.45. Gli azzurri, in caso di passaggio del turno, affronteranno poi in finale la vincente di Portogallo-Turchia, con il match fissato in calendario per martedì 29 marzo alle 20.45. Una sfida che la Nazionale di Roberto Mancini, come stabilito da sorteggio, affronterebbe in trasferta.

Questo il calendario nel dettaglio: