Allegri prova la "nuova" Juventus: la probabile formazione contro il Milan

Finalmente, dopo oltre due settimane di lavoro, per la Juventus è giunto il momento di scendere in campo. I bianconeri, ancora alla ricerca di rinforzi sul mercato, con gli acquisti che dovranno essere però preceduti dalla cessione degli esuberi, affronteranno in amichevole al Dignity Healt Sports Park di Carson, Los Angeles, il Milan di Stefano Pioli (fischio d'inizio alle 4.30 italiane di venerdì 28 luglio; nei giorni scorsi è stato annullato il test con il Barcellona a causa di un'epidemia di gastroenterite che ha colpito i giocatori blaugrana). L'occasione, per il tecnico Massimiliano Allegri, per sperimentare uomini e meccanismi di gioco in vista del via ufficiale della stagione, previsto, per la Vecchia Signora, per il 20 agosto, quando Danilo e compagni faranno visita all'Udinese nella prima giornata di serie A.

La probabile formazione

Allegri, per l'amichevole con il Milan, non potrà contare su Paul Pogba, ancora sulla via del recupero dopo il problema accusato al ginocchio. Fuori anche Vlahovic, che ha seguito in questi giorni un lavoro differenziato. Probabile che il tecnico decida di ripartire dal 3-5-2, lanciando in attacco dal primo minuto la coppia composta da Chiesa e Kean. A centrocampo ci sarà spazio in cabina di regia per Locatelli, affiancato da Miretti e McKennie. A destra attesa per vedere il neo acquisto Weah, mentre a sinistra potrebbe esserci Cambiaso.

Per quanto riguarda la difesa, infine, probabile che Allegri opti per il terzetto formato da Gatti, Bremer e Danilo, considerato ad oggi quello titolare. In porta Szczesny, accostato in queste ultime ore al Bayern Monaco.