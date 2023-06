Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della 38ª giornata

Sta per calare il sipario sul campionato di serie A 2022/2023. Tra il 2 ed il 4 giugno si disputerà l'ultima giornata, nella quale gran parte degli occhi saranno puntati sulla lotta salvezza, con Spezia e Verona chiamate ad evitare l'ultimo biglietto che conduce in B. Gli aquilotti faranno visita alla Roma, reduce dalla sconfitta nella finale di Europa League, mentre gli scaligeri affronteranno a San Siro il Milan, già certo della qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Impegni esterni rispettivamente con Empoli, Torino e Udinese per Lazio, Inter e Juventus, Napoli e Atalanta in casa contro Sampdoria e Monza. Completano il programma Sassuolo-Salernitana, Cremonese-Salernitana e Lecce-Bologna.

38esima giornata Serie A 2022/2023, i possibili risultati a sorpresa

Il Torino che batte l'Inter

L'Inter, con la vittoria contro l'Atalanta nello scorso turno, ha conquistato la matematica certezza di chiudere il torneo tra le prime quattro ed i nerazzurri stanno adesso concentrando tutte le loro attenzioni verso la finale di Champions League contro il Manchester City, in programma il prossimo 10 giugno. Una situazione di cui è pronto ad approfittare il Torino, che vuole chiudere al meglio una buona stagione.

Il Verona che espugna San Siro

Non può permettersi di sbagliare il Verona, chiamato alla vittoria a San Siro contro il Milan per evitare una sanguinosa retrocessione in serie B. E gli scaligeri potrebbero far leva sulle loro maggiori motivazioni per avere la meglio sui rossoneri, ormai già proiettati alla prossima stagione.

Lo Spezia che non perde a Roma

Tantissima amarezza, quella presente nell'ambiente giallorosso. La Roma è infatti reduce dal ko ai calci di rigore nella finale di Europa League contro il Siviglia al termine di una sfida infinita, con gli uomini di Mourinho che potrebbero pagare dazio lo sforzo fisico contro uno Spezia alla disperata ricerca di punti salvezza.