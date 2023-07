Calciomercato Milan, via il primo esubero: Rebic vola in Turchia

Tante operazioni in entrata, l'ultima delle quali ha portato alla corte di Stefano Pioli Samuel Chukwueze, ma anche diverse manovre in uscita. Quella che sta vivendo il Milan è una sessione estiva di mercato particolarmente ricca, con l'organico rossonero che sta subendo profonde mutazioni rispetto alla passata stagione. La dirigenza, dopo il deludente campionato scorso, chiuso al quarto posto soltanto grazie alla penalizzazione per il caso plusvalenze inflitta alla Juventus, ha infatti optato per una mezza rivoluzione, con grandi cambiamenti soprattutto da centrocampo in su. E non pochi sono i giocatori finiti fuori dal progetto, con il Diavolo, per loro, alla ricerca di una nuova sistemazione. Che, per almeno uno di questi, è stata finalmente trovata.

Rebic-Besiktas, affare fatto

Il Milan, in queste ore, ha infatti trovato l'accordo con il Besiktas per la cessione di Ante Rebic. L'attaccante croato, ai rossoneri dall'estate 2019 (per lui complessivamente 123 presenze e 29 reti, di cui soltanto tre nell'ultima stagione), si trasferirà in Turchia a titolo definitivo per la cifra di 500mila euro. Per il giocatore, invece, è pronto un contratto da 3,5 milioni.

A Istanbul potrebbe trasferirsi a breve anche Junior Messias, per il quale i turchi hanno avanzato l'offerta per un prestito. Il Milan, tuttavia, preferirebbe una cessione a titolo definitivo e continua ad avere contatti anche con il Torino, disposto a mettere sul piatto due/tre milioni di euro, la metà di quanto richiesto dai rossoneri.