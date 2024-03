Roberto Mancini può già tornare ad allenare in Europa

Meno di un anno fa Roberto Mancini lasciava la Nazionale italiana per trasferirsi alla guida dell'Arabia Saudita. Il calcio da quelle parti ha deciso di diventare grande e dopo il lungo elenco di campioni portati nel massimo campionato, si è scelto di dare maggiore peso anche alla Nazionale portando in panchina un allenatore vincente e conosciuto in tutto il mondo. Per convincerlo i sauditi non hanno badati a spese mettendo sul piatto un'offerta da 30 milioni all'anno per tre anni, francamente irrinunciabile.

Roberto Mancini, addio all'Arabia Saudita: occasione Newcastle

L'avventura dell'ex Ct azzurro non è iniziata benissimo con qualche sconfitta di troppo, un po' di tensione coni vertici della Federazione e soprattutto l'eliminazione ai rigori già agli ottavi di finale della Coppa d'Asia contro la Corea del Sud, un vero e proprio fallimento. E potrebbe anche essere l'ultimo risultato dell carriera di Mancini alla guida della Nazionale saudita, in Inghilterra infatti scrivono di un interessamento del Newcastle per Mancini in vista della prossima stagione.

I magpies sono controllati dal Fondo saudita PIF che ha avuto un ruolo importante per convincere Mancini a trasferirsi in Arabia, e potrebbero spingere per riportarlo in Europa alla guida di una squadra che l'anno scorso aveva centrato la qualificazione in Champions League ma in questa annata sta fallendo tutti i suoi obiettivi. Fuori dall'Europa già dopo il girone di Champions, in Premier League il Newcastle è solo decimo lontanissimo dai posti che valgono la qualificazione alle coppe continentali. L'attuale tecnico, Eddie Howe è così sulla graticola, e se non riuscisse a cambiare le sorti della squadra potrebbe dire addio lasciando il posto a Mancini che la Premier la conosce bene avendola anche vinta con il Manchester City.