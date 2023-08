Roma-Salernitana, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La prima giornata della stagione 2023/2024 offre, all’Olimpico, un...copia e incolla del torneo scorso. Roma e Salernitana si ritroveranno infatti contro nel match di debutto, come accaduto dodici mesi fa quando i giallorossi si imposero di misura – però all’Arechi – grazie alla rete decisiva di Cristante. Stavolta la sfida è in programma all’Olimpico, dove i padroni di casa nel turno inaugurale vantano una tradizione positiva con l’ultima sconfitta subita dodici anni fa per mano del Cagliari. I campani, alla quinta partecipazione al massimo campionato, arrivano nella Capitale dopo il nell’ultima amichevole della pre-season (2-1 all’Augsburg di Bundesliga) e la qualificazione ai sedicesimi di Coppa Italia (che li opporrà alla Sampdoria), centrata superando 1-0 la Ternana grazie al sigillo di Candreva. A spiccate tinte giallorosse il bilancio complessivo degli otto scontri diretti: sei vittorie della Roma, un pareggio, e l’unica affermazione granata (col punteggio di 2-1) giunta il 24 gennaio 1999 all’Arechi.

Roma-Salernitana, le scelte di Mourinho

Il tecnico giallorosso, che non potrà sedere in panchina causa squalifica, dovrà fronteggiare le defezioni di Dybala e Pellegrini appiedati dal giudice sportivo, oltre a quelle dei lungodegenti Kumbulla ed Abraham. Scelte obbligate in avanti, dove agirà il tandem formato da El Shaarawy e Belotti, con Solbakken possibile innesto a gara in corso. Difesa davanti a Rui Patricio diretta da Smalling, con Mancini e Llorente (in vantaggio su Ndicka) a fungere da braccetti. Probabile panchina per le due new entry del reparto mediano Paredes e Renato Sanches, con il centrocampo che pertanto dovrebbe prevedere Cristante, Bove ed Aouar. Fasce laterali presidiate da Kristensen e Zalewski, con il secondo insidiato da Spinazzola.

Roma-Salernitana, le scelte di Paulo Sousa

La stesura dell’undici iniziale è legata alle imperfette condizioni fisiche di qualche pedina importante nello scacchiere campano. Dia è alle prese con un fastidio al ginocchio e probabilmente darà vita ad una staffetta con Botheim nel ruolo di vertice offensivo, supportato sulla trequarti da Kastanos e Candreva. Nella retroguardia a protezione di Ochoa, probabile il forfait di Pirola oltre a quello di Daniliuc, e resta il dubbio Lovato (infortunatosi in Coppa Italia): tra le soluzioni l’inserimento di Bronn o l’arretramento di Daniliuc ad affiancare nel terzetto arretrato Fazio e Gyomber. Nel secondo caso, sui binari laterali si accomoderebbero Mazzocchi e Sambia. Nel cuore della mediana spazio a Lassana e Mamadou Coulibaly (col sacrificio di Maggiore), complice lo stop di Bohinen.

Roma-Salernitana, le probabili formazioni

Roma (3-5-2): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Llorente, Kristensen, Bove, Cristante, Aouar, Zalewski, El Shaarawy, Belotti. All. Mourinho (squalificato)

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa, Gyomber, Fazio, Lovato, Mazzocchi, L. Coulibaly, M. Coulibaly, Bradaric, Kastanos, Candreva, Dia. All. Paulo Sousa

Roma-Salernitana, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Roma-Salernitana, in programma domenica 20 agosto alle 18.30 allo Stadio Olimpico di Roma, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.