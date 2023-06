Rudi Garcia è il nuovo allenatore del Napoli, lo annuncia direttamente il presidente Aurelio De Laurentiis: "Ho il piacere di annunciare che, dopo averlo conosciuto e frequentato durante gli ultimi 10 giorni, il signor Rudi Garcia sarà il nuovo allenatore del Napoli. A lui il più sincero benvenuto e un grande in bocca al lupo!".

La carriera di Rudi Garcia

L'allenatore francese arriva sotto il Vesuvio dopo che nella passata stagione ha allenato l'Al-Nassr. Per lui non è la prima volta in Italia dove ha allenato la Roma nel triennio tra il 2013 e il 2016. Rudi Garcia muove i primi passi nel Sain Etienne a inizio millennio, poi allena per cinque anni il Digione, prima di una fugace apparizione al Le Mans e la consacrazione ad alti livelli nel Lille. Tra il 2016 e il 2021 allena sempre in Francia prima l'Olympique Marsiglia e poi l'Olympique Lione.

Come gioca Rudi Garcia

Il neo mister del Napoli ha nel palmares un campionato francese e una Coppa di Francia vinti entrambi con il Lille nella stagione 2010-2011. Il suo modulo preferito è il 4-2-3-1 che può variare nel 4-3-3, stesso principio tattico di Luciano Spalletti. La continuità tecnica è sempre stata al centro delle idee di De Laurentiis per la scelta del nuovo allenatore con Garcia che ha superato all'ultima curva Galtier, ex Paris Saint Germain e Paulo Sousa che già negli scorsi giorni aveva annunciato la sua permanenza alla Salernitana.