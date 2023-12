Salernitana-Milan, formazioni e dove vederla in tv e streaming

Alla ricerca della seconda vittoria consecutiva. Il Milan, reduce dall'affermazione con il Monza, farà visita venerdì 22 dicembre alle 20.45 alla Salernitana nella gara valevole per la 17esima giornata del campionato di serie A. Una sfida in cui i rossoneri, attualmente terzi in classifica a -9 dall'Inter capolista, dovranno confermare i progressi fatti vedere con i brianzoli. Di fronte, tuttavia, si troveranno un avversario estremamente affamato di punti: i granata navigano infatti all'ultimo posto e la panchina del tecnico Filippo Inzaghi, subentrato ad ottobre a Paulo Sousa, si è fatta traballante come non mai.

Salernitana-Milan, le scelte di Inzaghi

Inzaghi, per la sfida contro il Milan, sarà privo di Ochoa e dello squalificato Maggiore. Il tecnico dovrebbe optare per il 4-3-2-1, con Candreva e Dia ad agire alle spalle di Ikwuemesi (in vantaggio su Simy) in attacco. A centrocampo spazio per Bohinen insieme a Coulibaly e Legowski, mentre in difesa la coppia centrale sarà formata da Fazio e Pirola, con Mazzocchi e Bradaric sulle corsie esterne. In porta Costil.

Salernitana-Milan, le scelte di Pioli

Pioli, oltre che dei lungodegenti Kalulu, Thiaw e Caldara, sarà privo anche di Pobega e Okafor, che si sono fermati nel corso della sfida con il Monza. Il tridente offensivo, nel 4-3-3 rossonero, sarà formato da Pulisic, Giroud e Leao, mentre a centrocampo potrebbe rivedersi dal primo minuto Bennacer con Loftus-Cheek e Reijnders. Linea difensiva formata da Calabria (al rientro dopo lo stop per squalifica), Tomori, Kjaer ed Hernandez.

Salernitana-Milan, le probabili formazioni

Salernitana (4-3-2-1): Costil; Mazzocchi, Fazio, Pirola, Bradaric; Coulibaly, Bohinen, Legowki; Candreva, Dia; Ikwuemesi. All. F. Inzaghi

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Hernandez; Loftus-Cheek, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

Salernitana-Milan, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Salernitana-Milan, in programma venerdì 22 dicembre alle 20.45 allo stadio Arechi e valevole per la 17esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.