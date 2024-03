Salernitana, chi sarà il nuovo allenatore? Due piste calde

Non c'è pace per la panchina della Salernitana, dopo gli esoneri di Paulo Sousa e Filippo Inzaghi, adesso tocca a Liverani fare le valigie dopo appena cinque partite con un pareggio e quattro sconfitte. Il cambio in panchina non ha dato la scossa sperata, un solo punto conquistato vale ancora l'ultimo posto in classifica con soli 14 punti e una retrocessione che sembra ormai quasi impossibile da evitare.

Salernitana, Inzaghi o Calantuono al posto di Liverani

Nonostante la difficoltà dell'impresa si è così deciso di cambiare ancora e due sono i nomi sul tavolo della dirigenza campana: il ritorno di Filippo Inzaghi oppure la soluzione interna Stefano Colantuono. Stando agli ultimi rumors sarebbe proprio il tecnico ex Atalanta, tra le altre, in pole position per tornare a sedersi su una panchina di Serie A. Ora è il responsabile del settore giovanile del club campano, ma ha esperienza da vendere e potrebbe almeno traghettare la formazione verso la fine della stagione.

Le quotazioni di Inzaghi sarebbero in calo perché Superippo avrebbe chiesto garanzie anche per il prossimo anno, che però al momento non sarebbero arrivate e così il suo ritorno, dopo le 18 partite con la Salernitana in questa stagione tra campionato e Coppa Italia, con 3 vittorie, 4 pareggi e 11 sconfitte, sarebbe più lontano.