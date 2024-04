Sassuolo-Milan, dove vedere la partita in tv e streaming: le probabili formazioni

Lasciarsi subito alle spalle il ko nell'andata dei quarti di finale di Europa League contro la Roma e ripartire. Questo l'obiettivo del Milan, che domenica 14 aprile, alle 15, farà visita al Sassuolo nella 32esima giornata di serie A. Una gara, però, non priva di insidie per i rossoneri: gli emiliani, attualmente penultimi in classifica a -2 dalla zona salvezza, hanno infatti un disperato bisogno di punti per tentare di uscire dalla zona retrocessione. Gli uomini di Pioli, da parte loro, vogliono invece conquistare l'intera posta in palio per blindare la seconda posizione tenendo a distanza di sicurezza la Juventus di Allegri, oggi distante sei lunghezze dal Diavolo.

Sassuolo-Milan, le scelte di Ballardini

Ballardini, per l'impegno interno contro il Milan, si affiderà al 4-2-3-1, con Defrel, Thorstvedt (insidiato però da Bajrami) e Laurienté ad agire alle spalle di Pinamonti. A centrocampo ballottaggio Racic-Boloca per affiancare Henrique, mentre in difesa sono da valutare le condizioni di Erlic, uscito malconcio dalla gara con la Salernitana: se l'ex Spezia non dovesse farcela, spazio per uno tra Tressoldi e Viti al fianco di Ferrari, con Toljan e Doig sulle corsie esterne.

Sassuolo-Milan, le scelte di Pioli

Possibile turnover per Pioli, pronto a far tirare il fiato ad alcuni dei suoi giocatori in vista della sfida di ritorno contro la Roma. In attacco, nel 4-2-3-1 rossonero, spazio per Jovic, mentre sulla trequarti potrebbero rivedersi Chukwueze e Okafor al posto di Pulisic e Leao (conferma invece in vista per Loftus-Cheek). In mezzo al campo Adli e Musah scalpitano per rilevare Bennacer e Reijnders, mentre al centro della difesa ci sarà verosimilmente Kjaer con Tomori. Terzini Florenzi ed Hernandez.

Sassuolo-Milan, le probabili formazioni

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Doig; Racic, Henrique; Defrel, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Ballardini

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Tomori, Hernandez; Adli, Musah; Chukwueze, Loftus-Cheek, Okafor; Jovic. All. Pioli

Sassuolo-Milan, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Sassuolo-Milan, in programma domenica 14 aprile alle 15 al Mapei Stadium e valevole per la 32esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.