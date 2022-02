Sebastian Giovinco alla Sampdoria, la Formica Atomica torna in Serie A

La Sampdoria riporta in Italia Sebastian Giovinco. La Formica Atomica arriverà a Genova oggi per sostenere le visite mediche e poi aggregarsi alla squadra. L’attaccante arriva da svincolato e firmerà un contratto di sei mesi con i blucerchiati, alla corte di Giampaolo prenderà il posto dello sfortunato Manolo Gabbiadini, infortunatosi ieri e la cui stagione potrebbe già essere terminata con ampio anticipo.

Giovinco alla Sampdoria, il ritorno in Italia dopo sette anni

Dopo sette anni passati tra Canada e Arabia Saudita, Sebastian Giovinco è quindi pronto a tornare in Italia. L’ultima sua apparizione in Serie A è datata 2015 quando vestiva la maglia della Juventus. Proprio con i bianconeri inizia la sua carriera trascinando la Primavera di Gasperini e poi esordendo in prima squadra nel 2006. Il talento è cristallino e compensa un fisico minuto, l’anno dopo va a farsi le ossa ad Empoli, 35 partite, sei gol e la netta sensazione di trovarsi davanti ad un giocatore che di strada ne farà e parecchia. Il ritorno alla Juve però non è come in molti si aspettano: tante pressioni, poche presenze e in generale un rendimento troppo altalenante.

Così si riparte con il prestito al Parma, due anni da titolare conditi da 22 reti e tante giocate di classe. Sembra davvero pronto per il grande salto Giovinco ma i successivi tre anni alla Juventus sono di nuovo difficili. Così nel 2015 la scelta che cambia tutto: la Formica Atomica sceglie Toronto per continuare la sua carriera, tanti soldi e un ruolo da leader che lo porteranno a vincere una MLS da MVP della stagione. L’ultimo viaggio è quello che lo porta in Arabia nell’Al Hilal, due stagioni con quattro trofei e poi la fine del contratto.

Giovinco al posto di Gabbiadini

Alla Sampdoria arriva a 35 anni, non è più il ragazzo che non riesce a far esplodere tutto il suo talento, ma un uomo che sa trascinare un gruppo e con lo stimolo di far vedere quello che vale anche nel proprio Paese. Giampaolo ha una carta in più nel suo mazzo, anche se servirà per sostituire Gabbiadini, Il mancino desta molte preoccupazioni dopo l’infortunio di ieri. Si teme la rottura del legamento crociato del ginocchio, oggi la risonanza farà chiarezza su quale sarà l’entità dello stop.