Serie A, la classifica dei giocatori che hanno subito più falli nel 2021: la top 10

Il 2021 è ormai giunto al termine e, come di consueto, è arrivato il momento di stilare apposite classifiche di squadra e individuali. Tra queste anche quella relativa ai calciatori che hanno subito più falli nel corso dell'anno solare nel campionato di Serie A, con la graduatoria, stilata da Opta, guidata dall'attaccante del Cagliari Joao Pedro, il quale, nel corso di questi dodici mesi, è stato fermato irregolarmente dagli avversari per ben 107 volte. Alle sue spalle, a completare il podio, il centravanti della Fiorentina Dusan Vlahovic (98) e il giocatore del Torino Andrea Belotti (96). Nella top ten, al sesto posto, anche Rodrigo De Paul, che in estate ha lasciato l'Udinese per trasferirsi in Spagna all'Atletico Madrid di Simeone.

Serie A, la classifica dei giocatori che hanno subito più falli nel 2021