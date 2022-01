Serie A Femminile, 2a di ritorno: programma delle partite e dove vederle in tv e in streaming

Questo fine settimana, prima di lasciare spazio alle gare d’andata dei Quarti di finale di Coppa Italia, le squadre scenderanno in campo per la 13ª giornata di Serie A TimVision. I riflettori saranno puntati sul big match tra Juventus e Fiorentina, sull’appassionante sfida a distanza tra Roma, Sassuolo e Milan, pronte a contendersi il secondo posto in classifica, e sulla volata salvezza tra Empoli e Napoli.

Il programma si aprirà domani alle 12.30 allo stadio ‘Ricci’ di Sassuolo, dove le padrone di casa - reduci dal netto successo (6-1) ottenuto a Firenze - cercheranno di battere l’Hellas Verona per la settima volta consecutiva. Alle 14.30 si proseguirà con Empoli-Pomigliano e con il confronto tra bianconere e toscane, il “classico” del calcio femminile italiano che mette di fronte le due società più vincenti degli ultimi anni. Le campionesse d’Italia, ormai proiettate verso la conquista del quinto scudetto consecutivo, a Vinovo hanno sempre battuto la formazione viola, che proverà a invertire la rotta affidandosi a Sabatino, top scorer del campionato con 9 reti, e alle neo arrivate Giacinti, Boquete e Aronsson, pronta a debuttare dal primo minuto per tentare di arginare il reparto offensivo della Vecchia Signora, ancora orfano di Cristiana Girelli.

Domenica alle 12.30 si ripartirà da Napoli-Roma, con le giallorosse intenzionate ad allungare la loro striscia record di 6 vittorie consecutive. Le padrone di casa, distanti 4 punti dal quartultimo posto occupato dall’Empoli, per alimentare le chance di salvezza andranno a caccia del secondo risultato utile consecutivo (per le statistiche Opta clicca qui). Alle 14.30 sarà invece la volta delle due milanesi: il Milan ospiterà la Sampdoria, imbattuta nelle ultime tre trasferte di Serie A TimVision, mentre l’Inter dopo due pareggi consecutivi farà visita alla Lazio, che nei precedenti disputati a Formello non ha mai perso contro le nerazzurre.

Il programma della 2ª giornata di ritorno

Sabato 22 gennaio – ore 12.30

Sassuolo-Hellas Verona (diretta su TimVision)

Sabato 22 gennaio – ore 14.30

Empoli-Pomigliano (diretta su TimVision)

Juventus-Fiorentina (diretta su TimVision e La7)

Domenica 23 gennaio – ore 12.30

Napoli Femminile-AS Roma (diretta su TimVision)

Domenica 23 gennaio – ore 14.30

Milan-Sampdoria (diretta su TimVision)

Lazio-Inter (diretta su TimVision)