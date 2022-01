Serie A Femminile, quarti di finale di Coppa Italia: dove vedere le partite

Otto squadre in campo per le gare d’andata dei Quarti di finale della Coppa Italia Socios.com. Il programma si aprirà domani con la doppia sfida Como Women-Roma (ore 12) ed Empoli-Fiorentina (ore 12.30), mentre domenica sarà la volta di Sampdoria-Milan (ore 12.30) e Inter-Juventus (ore 14.30). Tutti i match saranno trasmessi in diretta su TimVision.

La rincorsa verso la finale di fine maggio partirà quindi da Ponte Lambro, dove il Como - leader della classifica di Serie B - ospiterà la Roma detentrice del trofeo, alle prese con le assenze delle infortunate Bartoli, Ciccotti, Giugliano, Pirone e Thaisa. Allo stadio ‘Torrini’ di Sesto Fiorentino andrà invece in scena il derby toscano tra Empoli e Fiorentina, con le padrone di casa intenzionate a migliorare il risultato ottenuto lo scorso anno, quando furono eliminate ai Quarti dalla Juventus, costretta nella partita d’andata a fare i conti con la verve delle azzurre, sconfitte 5-4 al termine di 90’ spettacolari. Il giorno dopo al ‘Riccardo Garrone’ di Bogliasco il Milan cercherà di centrare la seconda vittoria stagionale contro la Sampdoria, un obiettivo condiviso anche dalle bianconere di Joe Montemurro, attese dal derby d’Italia in casa dell’Inter, che in campionato sfiorò l’impresa sprecando diverse occasioni e subendo il gol dell’1-2 nei minuti finali del match.