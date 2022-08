Serie B, che colpo per il Genoa: preso Aramu

Alla fine la fumata bianca è arrivata in serata, ieri, dopo il pareggio casalingo contro il Benevento ottenuto dal Genoa a Marassi davanti a oltre ventimila spettatori: Mattia Aramu ha accettato l’offerta del Grifone e presto diventerà un giocatore rossoblu. Il trequartista-esterno offensivo del Venezia, 27 anni, cresciuto nel Torino, firmerà un contratto triennale con opzione per il quarto anno e sarà a disposizione di mister Blessin per la terza giornata di campionato, la trasferta di Pisa, in programma domenica prossima, 28 agosto. Aramu divrebbe arrivare domani a Genova e sostenere le visite mediche al Baluardo non più tardi di martedì, poi firma e presentazione ufficiale. Nella maxi trattativa tra le due società appena retrocesse dalla serie A entrano altri due giocatori, che faranno il percorso inverso rispetto ad Aramu: al Venezia andrà Antonio Candela più un conguaglio economico. Charpentier lo seguirà a ruota in Laguna, ma per l'attaccante è in corso una trattativa separata tra i due club. Tutte e tre sono ormai prossime alla conclusione.

Il colpo lo piazza il Genoa, assicurandosi uno dei grandi protagonisti della promozione in A del Venezia nel 2021, un giocatore esploso con la maglia degli arancioneroverdi e diventato oggetto del desiderio anche di altri club di A. L'Empoli, in particolare, si era inserito nella trattativa pensando a lui per l'eventuale dopo-Bajrami, ma i toscani non hanno affondato il colpo, consentendo al Grifone di chiudere nelle ultime ore l'operazione. Aramu alle spalle di Coda: a Marassi si prevede grande spettacolo nelle prossime settimane...