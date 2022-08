Serie B, Cagliari - Cittadella: dove vederla in tv o in streaming

Un'altra serata dal profumo di A nella seconda giornata del campionato cadetto che si completa questa sera. A Cagliari, la formazione di casa di Fabio Liverani cerca la prima vittoria casalinga contro un Cittadella che si conferma da subito la mina vagante della categoria, dopo la vittoria casalinga sul Pisa, finalista play-off della passata stagione. I sardi hanno appena accolto in rosa Mancosu dalla Spal, altra stella per la categoria, e ritrovano il vero gioiello dell'organico rossoblu, Nandez, finora al centro del mercato ma ancora a disposizione del tecnico, almeno per questa partita, prima del rush finale delle trattative che potrebbe portarlo altrove. Lapadula non al top, dovrebbe partire dalla panchina, al pari del gioiellino Millico, scuola Torino. Ma i big per far paura a tutti non mancano: dentro Nicolas Viola a centrocampo e Pavoletti al centro dell'attacco. Liverani, però, non si fida dei veneti: "Loro sono molto equilibrati e lineari, hanno grande solidità nella costruzione della squadra e hanno un ambiente sereno e positivo. Questo facilità anche la rivalorizzazione dei calciatori. A prescindere dal cambio dell’allenatore seguono una strada. Poi hanno entusiasmo e a volte questo fa la differenza. Abbiamo lavorato tutta la settimana per farci trovare pronti, servirà grande attenzione. Fermo restando però che giochiamo la prima in casa e dobbiamo fare la partita, ci serve anche per dare entusiasmo alla gente".

Cagliari - Cittadella: probabili formazioni

CAGLIARI (4-3-2-1): Radunovic; Di Pardo, Goldaniga, Altare, Obert; Viola, Makoumbou, Nandez; Pereiro, Luvumbo; Pavoletti. All. Liverani. CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Cassandro, Perticone, Frare, Donnarumma; Vita, Danzi, Branca; Antonucci; Baldini, Asencio. All. Gorini.

Cagliari - Cittadella: dove vederla in tv o in streaming

Cagliari - Cittadella in programma questa sera, domenica 21 agosto, alle ore 20.45 alla Unipol Domus, verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, canale 252. Streaming su Dazn, sia sull’app che sul sito ufficiale, sulla piattaforma digitale di Sky e sull’app Sky Go, e sull’app e sul canale di Helbiz Live, presente su Prime Video.