Serie B, Cittadella - Venezia: probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Dopo la seconda vittoria in campionato a Marassi contro la Sampdoria, e con Pohjanpalo libero dai fantasmi del mercato, il Venezia riparte dalla quarta giornata per dare l'assalto alle primissime posizioni della classifica. La squadra di Vanoli impegnata nel derby veneto a Cittadella nel match che chiude il turno, questa sera.

Novità a centrocampo e, forse, in attacapire le idee di Vanoli. In mezzo cco, dove Johnsen non è parso brillante. Joronen tra i pali, in difesa Candela, Altare, Idzes e Zampano favoriti, a centrocampo Bjarkason è la grande novità: tornato dal prestito al Foggia, in C, ha sbaragliato la concorrenza e sta diventando un giocatore importante per il tecnico. Tessmann è quasi insostituibile, almeno fino a quando non rientrerà Jajalo, mentre Busio potrebbe riposare al pari di Ellertsson. Davanti uno tra Johnsen e Pierini potrebbe lasciare il posto a Gytkjaer. Riferimento avanzato insostituibile il solito goleador Joel Pohjanpalo.

Il Cittadella si presenterà con il solito 4-3-1-2, reduce dall'ottimo pareggio al San Nicola contro il Bari. Davanti la coppia Maistrello - Magrassi. La squadra di Gorini è partita con una buona media salvezza: 4 punti dopo 3 giornate. Al Penzo non vorrà essere vittima sacrificale di fronte alle grandi ambizioni dei padroni di casa.

Cittadella - Venezia: probabili formazioni

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Pavan, Frate, Giraudo; Vita, Branca, Kornvig; Cassano; Magrassi, Maistrello. All. Gorini.

VENEZIA (4-3-1-2): Joronen; Candela, Altare, Idzes, Zampano; Busio, Tessman, Bjarkason; Pierini; Pohjanpalo, Johnsen. All. Vanoli.

Cittadella - Venezia: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Cittadella - Venezia, gara della 4a giornata di serie B 2023/2024, si gioca oggi, domenica 3 settembre alle 20:30 al Tombolato. Sarà possibile vedere la partita in diretta tv sia su DAZN che su Sky. Nel primo caso basta accedere all'app di DAZN tramite smart tv, Google Chromecast, Amazon Firestick, PS4, PS5, Xbox One o Xbox Series X/S selezionando l'evento in questione. Il canale è Sky Sport Uno (201). Diretta streaming su DAZN tramite l'app su tablet o cellulare/smartphone. L'alternativa è vedere la partita accedendo al sito tramite cellulare, tablet o pc/notebook/computer. Streaming anche su Sky Go o NOW Tv.