Serie B, crisi Spezia: per l'esonero di Alvini mancano solo gli annunci

Il lunedì che apre la settimana della sosta potrebbe portare ad un'altra novità sulle panchine della serie B. Lo Spezia sembra aver deciso ormai per l'esonero di Max Alvini, dopo l'ultimo deludente pareggio in rimonta al Picco contro la Ternana (2-2), in quello che è diventato a tutti gli effetti un disperato scontro salvezza.

Dopo la retrocessione dalla serie A, la stagione dei liguri è iniziata nel peggiore dei modi, e l'ambiente è in fibrillazione temendo il peggio, ovvero una rovinosa caduta in C. L'ad Gazzoli dopo il match ha fatto intendere che l'allenatore toscano, Alvini, è virtualmente già esonerato. L’ufficialità è attesa nelle prossime ore. Ma rischiano di cadere diverse teste nel club bianconero, a partire da Macìa e Melissano, gli uomini dell'area tecnica.

Se l'esonero di Alvini non è stato già annunciato è solo perchè la proprietà del club, la famiglia Platek, sta seguendo tutte le evoluzioni dagli Stati Uniti. Ma i tempi dovranno essere per forza rapidi, perché da domani si torna in campo e la situazione va chiarita quanto prima, anche per sfruttare le due settimane a disposizione per prepararsi al meglio per la ripresa del campionato.

Alvini out a breve, ma serve anche un sostituto, per evitare di perdere altri giorni preziosi di lavoro. Alla ripresa ci sarà il derbyssimo contro la Sampdoria, in netta risalita, e lo Spezia non può permettersi un'altra figuraccia. Domani, o al massimo fino a mercoledì, potrebbe reggere la soluzione interna con Terzi e Lorieri. Ma sarebbe solo questione di giorni.

Diversi nomi circolano riguardo al successore di Alvini: Massimo Oddo, Beppe Iachini e Luca D’Angelo (sotto contratto con il Pisa fino a giugno), ma anche l’ex capitano Roberto Bordin, libero dopo l’addio allo Sheriff. Occhio anche a Fabio Liverani e Alfredo Aglietti, altre candidature autorevoli.