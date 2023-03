Serie B, Pisa - Palermo: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il 28° turno di B sui apre all'Arena Garibaldi di Pisa con uno scontro diretto per i play-off. I toscani di D'Angelo cercano punti pesanti per blindare il posto in griglia contro un Palermo che insegue la qualificazione tra le prime otto della B. Quattro partite senza vittorie per la squadra di Corini, che vuole un colpo in una partita di cartello per dare la scossa alla stagione dei rosanero: “All’andata col Pisa abbiamo provato a vincere anche alla fine – ha detto Corini - abbiamo preso un palo con Vido alla fine e devo dire che quella gara ci ha reso più forti creando uno spirito di gruppo importante. Stavamo vivendo delle difficoltà e abbiamo saputo reagire da squadra, creando un’identità. Andiamo ad affrontare le ultime dodici partite di questo campionato e sono orgoglioso di come abbiamo sviluppato questo percorso. Sarà significativo capire come arriveremo a fine campionato: le aspettative si stanno alzando e dobbiamo reggere questo tipo di pressione. Vogliamo fare il meglio possibile, che non so dirvi quale sarà. Ho la percezione che la squadra sia cresciuta e tante cose stiano migliorando. Bisogna saper star dentro a questo campionato e l’obiettivo deve essere rimanere attaccati alla zona play-off”.

Per quanto riguarda, il Pisa, D'Angelo spera di avere a disposizione Ettore Gliozzi, fermato nei giorni scorsi dalla febbre. Contro i siciliani rientreranno dalla squalifica Hermannsson e Marin. I numeri della gestione del tecnico pescarese sono davvero da grande squadra: dopo l'esonero di Maran, la stagione ha cambiato passo. Il Pisa ha già il doppio dei punti rispetto alle prime 8 giornate del girone d’andata. Dai 6 punti dell'inizio di torneo, ai 12 attuali. Pisa al sesto posto in classifica con 41 punti. Nelle 21 giornate della sua gestione, l’allenatore di Pescara ha un ruolino da secondo posto. Meglio del Pisa infatti ha fatto solo il Frosinone con 46 lunghezze.

Pisa-Palermo: probabili formazioni

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Barba, Beruatto; Touré, Nagy, Marin; Morutan; Moreo, Gliozzi. All. D'Angelo

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi, Masciangelo; Saric, Damiani, Verre; Valente, Tutino, Brunori. All. Corini.

Serie B, Pisa-Palermo: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Pisa - Palermo, gara della 28a giornata di serie B, in programma domani, sabato 4 marzo, alle 14, allo stadio Arena Garibaldi, sarà trasmessa in diretta in tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport. Gli utenti Sky potranno seguire la partita anche sull'app SkyGO. La partita verrà trasmessa anche su Dazn, Helbiz Live e in pay-per-view su OneFootball.