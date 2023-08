Serie B, Reggiana - Palermo: probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Scocca l'ora del primo turno infrasettimanale della stagione, diviso in due blocchi. Quello odierno propone una partita da seguire con attenzione: la sfida del Mapei (ore 20.30) tra Reggiana, neopromossa, e Palermo, reduce dal pareggio contro il Bari e dal riposo nel turno precedente. Anche gli emiliani hanno un punto, ma hanno giocato già due volte. Corini pensa ad una novità sulla sinistra: Ceccaroni tornerà al centro e il nuovo arrivato Lund sarà il terzino. Centrocampo confermato in blocco con Vasic e Gomes intermedi, Stulac regista. Il neoacquisto Henderson tra i convocati. Davanti, in attesa di Di Francesco (sirene di mercato vogliono il leccese in rosanero nelle prossime ore), largo a Brunori, a caccia del primo gol stagionale, con Di Mariano e Insigne. Occhio alla soluzione Mancuso dal primo minuto.

Nella Reggiana l’ex di turno, Luca Vido, non dovrebbe partire dal primo minuto. Al suo posto Lanini per affiancare Pettinari. Altro ballottaggio a centrocampo tra Girma e Nardi. In difesa pronti Pieragnolo, Marcandalli, Romagna e Fiamozzi. In porta Bardi.

Domani in campo altre quattro partite di campionato, tra queste spicca Venezia - Sampdoria.

Reggiana - Palermo, probabili formazioni

REGGIANA (4-3-1-2): Bardi; Fiamozzi, Romagna, Marcandalli, Pieragnolo; Portanova, Cigarini, Bianco; Girma; Pettinari, Lanini. All. Nesta.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Lund/Marconi; Vasic, Stulac, Gomes; Insigne, Brunori, Di Mariano. All. Corini.

Reggiana - Palermo: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Reggiana - Palermo, gara della 3a giornata di serie B 2023/2024, si gioca oggi, martedì 29 agosto alle 20:30 al Mapei Stadium. Sarà possibile vedere la partita in diretta tv sia su DAZN che su Sky. Nel primo caso basta accedere all'app di DAZN tramite smart tv, Google Chromecast, Amazon Firestick, PS4, PS5, Xbox One o Xbox Series X/S selezionando l'evento in questione. Il canale è Sky Sport Uno (201). Diretta streaming su DAZN tramite l'app su tablet o cellulare/smartphone. L'alternativa è vedere la partita accedendo al sito tramite cellulare, tablet o pc/notebook/computer. Streaming anche su Sky Go o NOW Tv.