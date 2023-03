Reggina e Parma, due deluse della B in questo girone di ritorno, una contro l'altra per dare il via al rilancio. Dopo i rispettivi ko rimediati nel turno infrasettimanale, calabresi ed emiliani si sfidano nel secondo anticipo della 28a giornata. I crociati, che una settimana fa avevano espugnato lo Stirpe, sono reduci dalla sconfitta casalinga di martedì col Pisa. Gli amaranto rimontati e beffati allo scadere dal Cosenza nel derby calabrese. Entrambe le squadre occupano la zona play-off, ma devono cambiare passo se vogliono essere certe di chiudere la regular season nelle prime posizioni.

Per Inzaghi dubbi in attacco, Menez falso nove con Rivas e Canotto esterni la soluzione più probabile. Il tecnico attende novità sulle condizioni di Di Chiara e Hernani. Il grande ex, il centrocampista brasiliano, a forte rischio forfait per la partita contro i ducali. Liotti a sinistra e Crisetig a metà campo pronti a scendere in campo dal 1'. Camporese a disposizione, Cionek verso la panchina. La Reggina cerca una svolta: nel girone di ritorno ha un passo da retrocessione: solo 6 punti conquistati, un ruolino che sta vanificando la cavalcata della prima parte di stagione in cui Inzaghi ha sperato di poter competere con il Frosinone e il Genoa per la A diretta. Il Parma, che non ha mai perso due gare di fila in questo campionato, senza lo squalificato Valenti, con il difensore Balogh che avrà una nuova chance dal 1'. Anche Pecchia con il falso nueve: El Mudo Vazquez riferimento offensivo, con Zanimacchia e Man esterni offensivi.

Reggina - Parma: probabili formazioni

Reggina (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Camporese, Terranova, Liotti; Fabbian, Criseitg, Majer; Canotto, Menez, Rivas. All. Inzaghi.

Parma (4-1-4-1): Buffon; Delprato, Balogh, Osorio, Ansaldi; Estevez; Zanimacchia, Bernabé, Juric, Man; Vazquez. All. Pecchia.

Arbitro: Irrati di Pistoia.

Serie B, Reggina - Parma: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Reggina - Parma, anticipo della 28a giornata di serie B, in programma domani, sabato 4 marzo, alle 16.15, allo stadio Granillo, sarà trasmessa in diretta in tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport. Gli utenti Sky potranno seguire la partita anche sull'app SkyGO. La partita verrà trasmessa anche su Dazn, Helbiz Live e in pay-per-view su OneFootball.