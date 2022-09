Serie B, sesta giornata: programma, orari e dove vedere le partite in tv e in streaming

Ancora poche ore di attesa, poi sarà di nuovo campionato. La B è il solito romanzo, lungo, intricato e ricco di colpi di scena e momenti emozionanti. L'anticipo della 6a giornata domani sera sarà Brescia - Benevento. Le Rondinelle dello spagnolo Clotet fanno presagire una possibile candidatura alla promozione diretta: bel gioco, giocatori di categoria tecnici e funzionali alle idee dell'allenatore. Gli ingredienti stavolta il patron Cellino li ha mescolati bene. Occhio però ai campani, passati dalla crisi iniziale (con rischio esonero per Caserta) all'exploit delle ultime partite. Sarà spettacolo al Rigamonti, preparatevi per un venerdì ad alta tensione.

Il sabato non sarà da meno. Cagliari - Bari è una partita di cartello che può lasciare il segno su questa prima parte della stagione. Sardi in scia delle prime e sempre più solidi, ma la neopromossa di Mignani fa sul serio e ha già 9 punti in classifica con il suo bomber rivelazione Cheddira, ora in clima Mondiale (convocato dal Marocco per due amichevoli). L'altra capolista del torneo, la Reggina, al Granillo ospita il Cittadella e chiede punti per un tentativo di fuga. Inzaghi è partito forte e ha una città pazza di lui che lo segue: fa già paura a chi lotta per la A diretta. Fibrillazione a Pisa e Como. I lariani in casa contro la Spal ancora senza allenatore: gli emiliani cercano di approfittarne per risalire ancora in classifica, mentre in riva al Lago il clima è teso. A Pisa, Maran traballa di brutto. Dovrà fare risultato a Venezia per evitare l'esonero, ora che i toscani sono ultimi con un solo punto in classifica. Il Genoa ospita il Modena sabato pomeriggio e deve riscattarsi dopo il primo ko stagionale. Domenica il derby umbro a Terni: le Fere contro i cugini del Perugia, che si stanno rialzando dopo un avvio shock. Sarà come sempre un confronto ricco di suspence e con un gran bel pubblico.

Serie B, 6a giornata di andata: programma e orari

Venerdì 16 settembre, ore 20.30

Brescia-Benevento

Sabato 17 settembre, ore 14

Ascoli-Parma

Cagliari-Bari

Como-Spal

Frosinone-Palermo

Reggina-Cittadella

Sudtirol-Cosenza

Venezia-Pisa

Sabato 17 settembre, ore 16.15

Genoa-Modena

Domenica 18 settembre, ore 16.15

Ternana-Perugia

Dove vedere la Serie B in tv e streaming

La Serie B 2022/2023 verrà trasmessa in tv su SkySport: basterà seguire le gare nei vari canali in diretta tv, mentre per Dazn e Helbiz Live servirà scaricare l'app nelle moderne smart tv o collegare l'apparecchio a Google Chromecast, console per videogiochi o Amazon Firestick.

In streaming, si può seguire la Serie B in diretta grazie a Sky Go e Now Tv scaricando l'app su tablet, notebook, smartphone e pc o in alternativa sull'app di Dazn o Helbiz Live da tablet e smartphone, accedendo direttamente al sito ufficiale da pc e notebook.

Helbiz Live è disponibile anche su Prime Video, con un abbonamento dedicato: la Serie B potrà dunque essere seguita anche sull'app del servizio Amazon, presente su tablet, cellulare, console per videogiochi Playstation e Xbox o sulle moderne smart tv. Da pc e notebook basta accedere al sito ufficiale di Prime.