Sheriff Tiraspol-Roma, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La scorpacciata di gol nell’ultima uscita di campionato contro l’Empoli predispone la Roma nella miglior maniera possibile al debutto in Europa League. L’avversario proposto è lo Sheriff campione di Moldavia da otto anni consecutivamente, ed attualmente al comando della classifica in patria, appaiato a Milsami ed allo Zimbru che sarà il prossimo avversario nel match valevole per il sesto turno della Divizia Na?ional?. La squadra di Bordin ha già alle spalle diversi incontri nell’edizione 2023/2024 delle competizioni continentali: estromessi dalla Champions per mano del Maccabi Haifa (dopo aver eliminato i rumeni dell’FCV Farul), sono arrivati alle fase ai gironi dell’Europa eliminando prima i bielorussi del Bate Borisov quindi il Ki Klaksvik detentore dello scudetto della Formuladeildin, massima competizione del campionato faroese. Per la Roma, capitata in un Girone G che vede la presenza anche di Servette e Slavia Praga, un impegno da non sottovalutare per cominciare bene il cammino europeo, e puntare così ad un primo posto nella Pool che garantirebbe l’ingresso nella fase ad eliminazione diretta dalla porta principale.

Sheriff Tiraspol-Roma, le scelte di Bordin

L’allenatore italiano dovrebbe affidarsi all’undici di partenza visto nelle ultime uscite europee, a partire da una difesa collaudata che prevede l’ucraino Koval tra i pali, e davanti una difesa a quattro con Zohouri e Artunduaga esterni bassi e la coppia Tovar-Garananga in mezzo. Il centrocampo dovrebbe poter nuovamente contare sul marocchino Talal, al rientro dopo la squalifica, che pertanto rileverebbe il centrale difensivo Kiki avanzato nell’ultimo doppio confronto dei preliminari come schermo davanti alla difesa. La mediana si dovrebbe completare con Badolo ed Ademo, più Ngom Mbekeli e Joao Paulo come esterni con licenza di avanzare. In avanti, uno tra il brasiliano Luvannor ed il giovane nigeriano Ankeye. Possibile anche l’utilizzo del trequartista brasiliano Ricardinho, classe ‘89 e rientrato in Moldavia nell’ultima sessione di mercato dopo aver collezionato 100 gettoni con lo Sheriff tra il 2013 ed il 2017.

Sheriff Tiraspol-Roma, le scelte di Mourinho

Oltre al tecnico lusitano, che deve scontare la squalifica inflittagli dalla Uefa, ed a Kristensen e Azmoun non inseriti nella lista europea, sono sicure le assenze di Pellegrini e Smalling, che puntano a recuperare in vista del prossimo impegno di campionato. Difesa obbligata con Mancini, Llorente e Ndicka a proteggere Rui Patricio con Svilar che conserva comunque qualche chance di sistemarsi tra i pali per concedere un turno di riposo al titolare. Sulle fasce dovrebbe toccare a Karsdorp e Zalewski, mentre c’è più incertezza sul pacchetto da schierare in mediana: favoriti Bove (su Renato Sanches), Cristante ed un Aouar rientrato in gruppo il quale farebbe rifiatare Paredes impiegato contro l’Empoli. Così come Dybala, di cui è previsto l’inserimento in caso di necessità: la sensazione è che la Roma si affiderà al tandem Belotti-Lukaku per graffiare, con l’alternativa costituita da El Shaarawy.

Sheriff Tiraspol-Roma, le probabili formazioni

Sheriff Tiraspol (4-1-4-1): Koval, Zohouri, Garananga, Tovar, Artunduaga, Talal, Joao Paulo, Ademo, Badolo, Ngom Mbekeli, Luvannor. All. Bordin

Roma (3-5-2): Rui Patricio, Llorente, Mancini, Ndicka, Karsdorp, Bove, Cristante, Aouar, Zalewski, Belotti, Lukaku. All. Mourinho

Sheriff Tiraspol-Roma, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Sheriff Tiraspol-Roma, in programma giovedì 21 settembre alle 18.45 allo Stadionul Sheriff di Tiraspol, sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.