Spezia-Fiorentina, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Italiano al cospetto del suo passato. Quello recente, legato alla panchina dello Spezia che lo ha visto in un biennio salire dalla serie cadetta e salvarsi in anticipo in A, prima di fare le valigie e trasferirsi a Firenze. Difficile capire quale accoglienza verrà riservata al timoniere della squadra toscana, chiamata peraltro a cambiare passo in trasferta, dove nelle ultime otto gare è arrivata solo una vittoria (la media esterna è di 1,17 punti contro i 2 del “Franchi”) ed anche l'attacco fatica di più, con 12 reti segnate lontano da Firenze, mentre in casa ne sono state realizzate più del doppio. Con in tasca la fresca qualificazione alle semifinali di Coppa Italia – centrata al fotofinish a Bergamo – la Fiorentina arriva al “Picco” di fronte ad uno Spezia “on fire” che nell’ultimo mese e mezzo ha fatto piangere entrambe le genovesi ma soprattutto ha espugnato il “Maradona” ed il “Meazza” in versione rossonera. In palio tre punti che per i padroni di casa significherebbero staccarsi tenere a debita distanza il precipizio della zona retrocessione, e per gli ospiti non perdere contatto con il gruppo che insegue un posto in Europa, e che sembra aver accelerato il passo.

Spezia-Fiorentina , le scelte di Thiago Motta

Il tecnico dei liguri non dovrebbe discostarsi dallo schieramento proposto ultimamente, posizionando davanti a Provedel una difesa a quattro composta da Amian, Erlic, Nikolaou e Reca (con Hristov primo cambio per i centrali). Capitan Maggiore pronto a stringere i denti per scendere in campo - con Kovalenko in preallarme, recuperato dopo aver saltato la trasferta di Salerno - a formare un centrocampo che comprenderà anche Sala e Kiwior considerando il forfait di Bastoni (out per un problema muscolare alla coscia sinistra). Nel reparto offensivo probabile conferma per Verde, Manaj e Gyasi, con Nzola a partire dalla panchina.

Spezia-Fiorentina , le scelte di Italiano

L’allenatore dei toscani deve fare i conti con un centrocampo azzoppato dal giudice sportivo, che ha fermato sia Bonaventura che Torreira. In mediana si medita il rilancio di Amrabat, affiancato da Maleh e Duncan con Castrovilli a rischio esclusione dall’undici titolare. Tutti abili ed arruolati nel pacchetto avanzato: Piatek – dopo la doppietta in Coppa Italia – sgomita con Cabral per posizionarsi al centro, sugli esterni Nico Gonzalez – nuovamente a pieno regime dopo le noie al polpaccio accusate in Nazionale – favorito con Ikoné su Callejon e Sottil. Ballottaggio anche al centro della difesa, con Martinez Quarta insidiato da Igor per fare coppia con Milenkovic, sui versanti laterali Odriozola e Biraghi. Terracciano in porta.

Spezia-Fiorentina , le probabili formazioni

Spezia (4-2-3-1): Provedel, Amian, Erlic, Nikolaou, Reca Sala, Kiwior, Gyasi, Maggiore, Verde, Manaj. All. Thiago Motta

Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi, Duncan, Amrabat, Maleh, Ikoné, Piatek, Gonzalez. All. Italiano

Spezia-Fiorentina , dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Spezia-Fiorentina sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.