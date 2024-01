Supercoppa Italiana, Inter-Lazio: formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Sarà Inter-Lazio la seconda semifinale della Supercoppa Italiana 2024, che, per la prima volta, si giocherà con il format delle Final Four. Il match, in programma venerdì 19 gennaio alle 20 all'Al-Awwal Stadium di Riad, metterà l'una di fronte all'altra la vincitrice dell'ultima edizione della Coppa Italia e la formazione piazzatasi al secondo posto nello scorso campionato di serie A. Chi avrà la meglio affronterà poi nella finalissima una tra Napoli e Fiorentina.

Inter-Lazio, le scelte di Inzaghi

Inzaghi, per la sfida contro la Lazio, si affiderà al suo consueto 3-5-2. In attacco confermatissima la coppia formata da Lautaro e Thuram, con Arnautovic e Sanchez pronti a dare il proprio contributo a partita in corso. A centrocampo Calhanoglu in cabina di regia con Barella e Mkhitaryan ai suoi lati, mentre sulle corsie esterne ci sarà spazio per Dumfries (favorito su Darmian) e Dimarco. In difesa il terzetto formato da Pavard, Acerbi e Bastoni. Tra i pali Sommer.

Inter-Lazio, le scelte di Sarri

Sarri, dall'altra parte, punterà sul 4-3-3, con Immobile a guidare l'attacco. A sostenerlo, ai suoi lati, Felipe Anderson e Zaccagni. A centrocampo Rovella e Guendouzi dovrebbero essere preferiti a Cataldi e Vecino per affiancare Luis Alberto. In difesa coppia centrale formata da Gila e Patric, con Lazzari e Marusic sulle corsie esterne. In porta Provedel.

Inter-Lazio, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. S. Inzaghi

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Inter-Lazio, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Inter-Lazio, in programma venerdì 19 gennaio alle 20 italiane all'Al-Awwal Stadium di Riad, sarà trasmessa in diretta in chiaro da Mediaset, che ha acquistato i diritti del torneo, su Canale 5. Il match sarà visibile anche in streaming gratuitamente su Mediaset Infinity: in questo caso basterà registrarsi e selezionare l'evento desiderato nella sezione "dirette".