Timothy Weah alla Juventus, come lo impiegherà Allegri

La Juventus, dopo aver riscattato Arkadiusz Milik dall'Olympique Marsiglia, è ad un passo dal piazzare il primo vero e proprio colpo di mercato. I bianconeri, nelle scorse ore, hanno infatti raggiunto l'accordo per portare Timothy Weah, figlio dell'ex attaccante George, alla corte di Massimiliano Allegri. L'esterno americano, che sottoscriverà un quinquennale da due milioni a stagione, verrà prelevato dai francesi del Lille per circa dodici milioni di euro (bonus compresi) ed è atteso a Torino nella serata di mercoledì 28 giugno. Giovedì 29, invece, dovrebbe essere il giorno delle visite mediche e della firma sul contratto.

Timotyh Weah, nelle intenzioni del club, dovrebbe raccogliere l'eredità di Juan Cuadrado, che lascerà la Juventus a parametro zero dopo ben otto stagioni. Il classe 2000, infatti, è giocatore che predilige giocare sulla corsia di destra e che può essere impiegato sia in una difesa a quattro che in una linea di centrocampo a cinque. Ciò consentirà ad Allegri di sfruttarne la duttilità sia nel 3-5-2, modulo con il quale la Juventus dovrebbe approcciarsi alla nuova stagione, sia in un eventuale 4-3-3. Weah, tuttavia, può essere impiegato all'occorrenza anche come esterno offensivo e, talvolta, persino come attaccante: per il tecnico, quindi, un vero e proprio jolly di cui usufruire a seconda delle diverse esigenze tattiche che scaturiranno non soltanto tra una partita e all'altra, ma anche all'interno della stessa gara.