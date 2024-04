Torino-Juventus, dove vedere la partita in tv e streaming: le probabili formazioni

Un derby sempre caldo, quello della Mole. Torino e Juventus, reduci rispettivamente dal ko con l'Empoli e dalla vittoria con la Fiorentina, si affronteranno sabato 13 aprile alle 18 nella 32esima giornata di serie A in una sfida sentitissima dalle due tifoserie. I granata, che navigano attualmente al nono posto della classifica, sognano di fare uno sgambetto agli storici rivali bianconeri, terzi e alla ricerca di punti per consolidare la propria posizione Champions. Gli uomini di Allegri, da parte loro, vogliono lasciarsi definitivamente alle spalle il momento difficile per evitare brutte sorprese nel finale di stagione.

Torino-Juventus, le scelte di Juric

Juric, per il derby contro la Juventus, sembra intenzionato ad affidarsi al 3-4-1-2, con Vlasic chiamato ad agire alle spalle del tandem formato da Sanabria (in vantaggio su Okereke) e Zapata. In mezzo al campo Ricci e Linetty, mentre sulla corsia sinistra è ballottaggio serrato tra Lazaro e Masina (dall'altra parte Bellanova). In difesa il terzetto composto da Tameze, Buongiorno e Rodriguez, tra i pali Milinkovic.

Torino-Juventus, le scelte di Allegri

Allegri, per il derby, sarà ancora privo di Milik, costretto ai box per un problema fisico. In attacco, quindi, spazio per la coppia Vlahovic-Chiesa, con Yildiz e Kean pronti a subentrare dalla panchina. A centrocampo Locatelli con McKennie e Rabiot, mentre sulle fasce agiranno Cambiaso a destra e Kostic a sinistra. In difesa certi del posto Gatti, Bremer e Danilo.

Torino-Juventus, le probabili formazioni

Torino (3-4-1-2): Milinkovic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Juric

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

Torino-Juventus, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Torino-Juventus, in programma sabato 13 aprile alle 18 e valevole per la 32esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.