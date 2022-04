Udinese-Inter, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Un ko sanguinoso, a cui l'Inter è chiamata a rispondere prontamente. I nerazzurri, nel recupero della 20esima giornata, sono stati superati per 2-1 dal Bologna mancando così il sorpasso nei confronti del Milan, ancora al comando della classifica con due punti di vantaggio su Lautaro e compagni. La formazione di Simone Inzaghi, per sperare ancora nello scudetto, dovrà quindi cercare di fare bottino pieno nelle ultime gare del torneo, sperando in qualche contemporaneo passo falso del Diavolo. Questo già a partire dalla trasferta sul campo dell'Udinese, in programma domenica 1 maggio alle 18 e valevole per il 35esimo turno. Attenzione però ai friulani, reduci dalla larga affermazione per 4-0 a Firenze.

Udinese-Inter, le scelte di Cioffi

Cioffi, per il match contro l'Inter, sarà privo di Makengo, fermato dal giudice sportivo, oltre che dell'infortunato Beto. Il modulo di partenza sarà il 3-5-2, con il tandem d'attacco formato da Deulofeu e Success. In mezzo al campo Walace è favorito su Jajalo per agire in cabina di regia, con Arslan e Pereyra ai suoi lati. Sulle corsie esterne Molina e Udogie, mentre in difesa ci sarà spazio per Becao, Marì e Perez. Tra i pali Silvestri.

Udinese-Inter, le scelte di Inzaghi

Inzaghi, dall'altra parte, dovrà fare i conti con le assenze degli infortunati Gosens e Bastoni e dello squalificato Calhanoglu. Il modulo di partenza sarà il consueto 3-5-2, con Dzeko favorito su Correa per comporre il tandem d'attacco con Lautaro Martinez. A centrocampo occasione per Vidal insieme a Barella e Brozovic, con Dumfries e Perisic a presidiare le corsie esterne. In difesa toccherà a D'Ambrosio rimpiazzare Bastoni: insieme a lui De Vrij e Skriniar. Tra i pali tenta il recupero Handanovic.

Udinese-Inter, le probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Perez; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Deulofeu, Success. All. Cioffi

Inter (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. S. Inzaghi

Udinese-Inter, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Udinese-Inter sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Riccardo Montolivo.