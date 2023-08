Udinese-Juventus, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Inizierà dalla Dacia Arena il campionato di serie A 2023/2024 della Juventus. I bianconeri, domenica 20 agosto alle 20.45, faranno visita all'Udinese di Sottil nella prima giornata del nuovo torneo. Una sfida in cui la formazione di Massimiliano Allegri, reduce da un'annata tormentata chiusa, complice la penalizzazione per il caso plusvalenze, soltanto al settimo posto, andrà a caccia dell'intera posta in palio per iniziare con il piede giusto la nuova stagione. Attenzione, però, ai friulani, che, di fronte al proprio pubblico, faranno di tutto per conquistare un risultato positivo.

Udinese-Juventus, le scelte di Sottil

Sottil, per la sfida contro la Juventus, dovrebbe affidarsi al 3-5-2, con Thauvin favorito su Success per comporre il tandem d'attacco con Beto. In mezzo al campo Wallace in cabina di regia con Zarraga e Lovric ai suoi lati, mentre le corsie esterne saranno presidiate da Ebosele e Kamara. In difesa, a protezione del portiere Silvestri, spazio per il terzetto formato da Perez, Bijol e Masina.

Udinese-Juventus, le scelte di Allegri

Stesso modulo dall'altra parte per Allegri, pronto ad affidarsi in attacco alla coppia formata da Vlahovic e Chiesa, con Milik pronto a subentrare a gara in corso (in dubbio Kean per una contusione). A centrocampo certi del posto Locatelli e Rabiot, con l'altra maglia contesa da Miretti e McKennie. A destra agirà Weah, mentre a sinistra Cambiaso insidia la titolarità di Kostic. In difesa Gatti e Alex Sandro si contendono un posto al fianco di Danilo e Bremer, Szczesny tra i pali.

Udinese-Juventus, le probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Masina; Ebosele, Zarraga, Wallace, Lovric, Kamara; Thauvin, Beto. All. Sottil

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

Udinese-Juventus, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Udinese-Juventus, in programma domenica 20 agosto alle 20.45 alla Dacia Arena e valevole per la prima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.