In coma per un incidente in discesa: ciclista muore dopo 24 anni

È morto dopo 24 anni di coma il ciclista Raúl García Álvarez, rimasto vittima di un incidente nel 1998, quando aveva appena 17 anni. A riportare la notizia è il quotidiano spagnolo El Norte de Castilla. Il giovane ciclista cadde in discesa durante una gara nella zona della Sierra Nord di Madrid. Uscì male da una curva e scivolò da un terrapieno alto circa cinque metri. La caduta gli provocò un grave trauma cranico, un trauma al torace e un taglio profondo a una gamba. Venne soccorso e portato in ospedale con un elicottero. I medici lo tennero sotto i ferri per quattro ore e mezza, ma il responso per la famiglia fu terribile: il coma era irreversibile.

Quando i familiari capirono che non si poteva più fare nulla lo portarono a casa dove i genitori e i fratelli sono presi cura di lui fino alla morte, avvenuta 24 anni dopo. "Raúl era un atleta giovane e forte - ha scritto su Twitter il direttore del giornale El Norte de Castilla -, con un futuro molto promettente davanti a sé. Quando ha avuto l'incidente, aveva appena iniziato la sua carriera. Viveva per questo. Non aveva altro per la testa, pensavo solo alla bicicletta...".