Formula 1, Gp Bahrain: Super Lewis conquista la decima pole nel deserto di Sakhir, ancora indietro le Ferrari

98 pole position, 10 in stagione per Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo, che continua a fare un altro sport, domani scatterà dalla pole position nel Gran Premio del Bahrain sul tracciato di Sakhir. In prima fila, insieme a lui, scatterà Valtteri Bottas con l'altra Mercedes. In seconda fila le due Red Bull con Max Verstappen, che continua a dimostrarsi il migliore tra i piloti che non guidano la stratosferica Mercedes. L’olandese rifila sei decimi al compagno di team, il tailandese Alex Albon.

Alle sue spalle, in terza fila, c’èSergio Perez (Racing Point) che precede Daniel Ricciardo (Renault). Aprono la quarta fila dello schieramento Esteban Ocon (Renault) e Paul Gasly (Alpha Tauri). Completano la top-ten Lando Norris e Daniel Kvyat (Alpha Tauri).

Indietro le Ferrari: soltanto 11esimo Sebastian Vettel, davanti a Charles Leclerc 12 esimo. Ancora più attardate le Alfa Romeo: Antonio Giovinazzi scatterà dalla 16esima posizione, davanti a Kimi Raikkonen 17esimo.

Le Rosse saranno costrette a una gara di rimonta se vogliono provare a recuperare punti preziosi nella classifica del Mondiale Costruttori, dove al momento la Ferrari occupano una opaca sesta posizione. Ci si aspetta una gara appassionante. Il via alle ore 15.10.

La griglia del GP del Bahrain 2020 (Sakhir)

Prima fila

1) Lewis Hamilton (Mercedes)

2) Valtteri Bottas (Mercedes)

Seconda fila

3) Max Verstappen (Red Bull)

4) Alexander Albon (Red Bull)

Terza fila

5) Sergio Perez (Racing Point)

6) Daniel Ricciardo (Renault)

Quarta fila

7) Esteban Ocon (Renault)

8) Pierre Gasly (Alpha Tauri)

Quinta Fila

9) Lando Norris (McLaren)

10 Daniil Kvyat (Alpha Tauri)

Sesta fila

11) Sebastian Vettel (Ferrari)

12) Charles Leclerc (Ferrari)

Settima fila

13 Lance Stroll (Racing Point)

14 George Russell (Williams)

Ottava fila

15 Carlos Sainz Jr. (McLaren)

16 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

Nona fila

17 Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

18 Kevin Magnussen (Haas)

Decima fila

19 Romain Grosjean (Haas)

20 Nicholas Latifi (Williams)